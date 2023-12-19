Asgari ücrette zam maratonu | İşte masadaki 3 formül! Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret için geri sayım sürüyor. Yeni hafta işçilerin zam heyecanı ile başladı. Taraflar pazarlık masasında 2. kez bir araya geldi. Ancak ne işveren ne de işçi tarafı rakam telaffuz etmedi. Gözler de bu hafta yapılması planlanan üçüncü toplantıya çevrildi. Zam için masada 3 formül bulunuyor. Peki bu formüller neler? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret toplantılarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün 2. kez bir araya geldi. Toplantısı sonrası yapılan açıklamalardan rakam telaffuz edilmediği açıklandı. Komisyonun bu hafta için bir kez daha bir ara gelmesi bekleniyor.
Peki asgari ücrette zam senaryoları neler? Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Asgari ücret zammı yüzde kaçın üstüne çıkıyor, son kulisler ne? İşçi ne talep ediyor, işveren ne teklif ediyor, hükümet ne diyor? İşçi ve işveren ne istiyor, zam pazarlığı hangi aşamada? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
SON TOPLANTI YAPILACAK
Faruk Erdem: Masada elbette ki rakamlar konuşulmuştur ancak açıklanacak şekle gelmemiştir. Son 1 toplantı daha yapılacak. Bu hafta tekrar komisyonun bir araya gelmesi bekleniyor. Yasal olarak 31 Aralık'a kadar bu rakamın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
KOMİSYONA HANGİ RAKAMLAR SUNULDU?
Ama ilk 2 toplantıdan gelen bilgilere bakıldığı zaman bir uzlaşı çıkacağını görebiliyoruz. İşçi ve işverenin uzlaşı içinde imza atması bekleniyor. Bir denge içerisinde asgari ücret belirlenecek. İlk toplantıdan farklı olarak 4 kişilik bir ailenin geçimi, bekar bir işçinin 1 aylık geçimi gibi rakamlar masaya geldi. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığından hem TUİK'ten uzmanlar vardı ve bu rakamlar komisyona sunuldu.
MASADAKİ 3 FORMÜL
Ankara'daki bazı üniversitelerden de bilgiler alınıyor. Netice de bir gösterge rakam ortaya çıkacak. Burada 3 formül öne çıkıyor. Dün de onlar biraz konuşuldu. 6 aylık enflasyon zaten yüzde 38 civarında gelecek. Orası taban olarak görülüyor. Yüzde 40 olursa 15 bin 962 TL yüzde 45 olursa 16 bin 533 TL yüzde 50 olursa 17 bin 103 TL oluyor.
İŞVERENE MALİYET KONUSU
Burada yüzde 40-45 gibi bir zam yapılıp sonradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşuyla 16 bin 500 ila 17 bin arasında net rakamın çıkacağı bilgileri de geliyor. Tabi geçim rakamları elbette konuşuluyor. İş veren tarafı da maliyetlerini ortaya koyacak. Yapılacak her zamda işverene maliyet 22 bin TL'yi geçiyor. En önemli referans enflasyon olacak.
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