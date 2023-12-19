Asgari ücrette zam maratonu | İşte masadaki 3 formül! Asgari ücret belli oldu mu?

MASADAKİ 3 FORMÜL

Ankara'daki bazı üniversitelerden de bilgiler alınıyor. Netice de bir gösterge rakam ortaya çıkacak. Burada 3 formül öne çıkıyor. Dün de onlar biraz konuşuldu. 6 aylık enflasyon zaten yüzde 38 civarında gelecek. Orası taban olarak görülüyor. Yüzde 40 olursa 15 bin 962 TL yüzde 45 olursa 16 bin 533 TL yüzde 50 olursa 17 bin 103 TL oluyor.