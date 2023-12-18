Fırsatçıların yeni oyunu asgari ücret! Rakamlar belli olmadan fiyatlarını zamladılar

Şikâyetini sosyal medyaya yansıtan başka bir kiracı da, "Henüz asgari ücret açıklanmadan kirama yüzde 10 zam geldi. Ev sahibim oran açıklanınca bir zam daha yapacağını söyledi" diye isyan etti.

Uzmanlar, son iki yıldır asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte ev sahiplerinin zam için kapı alındırdığını belirterek, "Asgari ücret zammını kira artırmak için bir bahane olarak görmeye başladılar.

Bazı ev sahipleri kontrat zamanı gelmeden kiracısına asgari ücrete zam geldi sen de artır diyor. Oysa daha 6 ay önce bir zam yapmış. Hal böyle olunca kiracı ev sahibi kavgası başlıyor. Kiracı mahkemeye gidiyor. Dosyalar da artıyor" diyor.