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Benzinin litre fiyatına zam geliyor! Benzin, Motorin (Dizel) ve LPG pompa fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Benzinin litre fiyatına zam geliyor! Benzin, Motorin Dizel ve LPG pompa fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Benzinin litre fiyatına zam geliyor. 13 Aralık Çarşamba günü 72 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrol dün 80 dolar seviyelerine kadar yaklaştı. Söz konusu hareketlilik ise benzinin pompa fiyatına zam olarak yansıdı. Yeni akaryakıt pompa fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen güncel fiyat listesi…

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 13 Aralık Çarşamba günü 72 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrol dün 80 dolar seviyelerine kadar yaklaştı. Beraberinde ise ilk benzinin litre fiyatına ilk zam haberi geldi. Bilindiği üzere 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti. İşte Benzin, Motorin (Dizel) ve LPG fiyatları…

BENZİNE 1.49 TL'LİK ZAM GELİYOR!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine 20 Aralık 2023 itibarıyla geçerli olacak şekilde 1.49 TL zam geleceği belirtildi.

Yeni zamla birlikte benzinin pompa fiyatı 33.04 TL'den 34,53 TL'ye yükselecek.

MOTORİNE (DİZEL) ZAM VAR MI?

Son gelen zam haberi çerçevesinde motorinin litre fiyatına zam yapılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bu gece yarısından itibaren sadece benzinin litre fiyatına zam uygulanacak.

16 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN(DİZEL) VE LPG FİYATLARI

İstanbul Pompa Fiyatları

- Benzinin Litre Fiyatı: 33,02 TL

- Motorinin Litre Fiyatı: 35,51 TL

- LPG Litre Fiyatı: 18,87 TL

Ankara Pompa Fiyatları

- Benzinin Litre Fiyatı: 33,7 TL

- Motorinin Litre Fiyatı: 36,13 TL

- LPG Litre Fiyatı: 18,83 TL

İzmir Pompa Fiyatları

- Benzinin Litre Fiyatı: 33,83 TL

- Motorinin Litre Fiyatı: 36,33 TL

- LPG Litre Fiyatı: 18,45 TL

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