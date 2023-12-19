Benzinin litre fiyatına zam geliyor! Benzin, Motorin (Dizel) ve LPG pompa fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 13 Aralık Çarşamba günü 72 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrol dün 80 dolar seviyelerine kadar yaklaştı. Beraberinde ise ilk benzinin litre fiyatına ilk zam haberi geldi. Bilindiği üzere 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti. İşte Benzin, Motorin (Dizel) ve LPG fiyatları…