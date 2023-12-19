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Merkez Bankası'ndan 2024'ün son faiz kararı! Faiz artışı devam edecek mi? İşte ekonomistlerin yeni tahmini

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Merkez Bankası’ndan 2024’ün son faiz kararı! Faiz artışı devam edecek mi? İşte ekonomistlerin yeni tahmini

Merkez Bankası yılın son faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü açıklayacak. PPK toplantısı öncesi ekonomistler faiz kararıyla ilgili tahminlerini açıklarken, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50 seviyesine çekeceği ön görüldü. İşte Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararıyla ilgili detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

DİĞER TAHMİNLER
Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, Aralık ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42,5 oldu.

2024 ZİRVE FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 45
Öte yandan bu anket döneminde 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Aralık'ta, 2024 yılında politika faizi için zirve tahmini yüzde 45 oldu. 2024 zirve tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 42,5 seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca 17 kurum 2024 yıl sonuna ilişkin faiz beklentisini aktardı. Buna göre 2024 yılının sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 yıl sonuna ilişkin faizde maksimum beklenti yüzde 45 seviyesi olurken, minimum beklenti yüzde 30 oldu.

İLK İNDİRİM 3. ÇEYREKTE BEKLENİYOR
Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 15 kurumun 10'u Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ilk hamleyi 2024'ün üçüncü çeyreğinde bekliyor.

TCMB Kasım ayında politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artışla yüzde 40 seviyesine çıkarmıştı.

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