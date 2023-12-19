Merkez Bankası’ndan 2024’ün son faiz kararı! Faiz artışı devam edecek mi? İşte ekonomistlerin yeni tahmini

2024 ZİRVE FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 45

Öte yandan bu anket döneminde 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Aralık'ta, 2024 yılında politika faizi için zirve tahmini yüzde 45 oldu. 2024 zirve tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 42,5 seviyesinde kaydedildi.