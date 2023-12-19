Merkez Bankası'ndan 2024'ün son faiz kararı! Faiz artışı devam edecek mi? İşte ekonomistlerin yeni tahmini
Merkez Bankası yılın son faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü açıklayacak. PPK toplantısı öncesi ekonomistler faiz kararıyla ilgili tahminlerini açıklarken, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50 seviyesine çekeceği ön görüldü. İşte Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararıyla ilgili detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.
DİĞER TAHMİNLER
Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, Aralık ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42,5 oldu.
2024 ZİRVE FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 45
Öte yandan bu anket döneminde 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Aralık'ta, 2024 yılında politika faizi için zirve tahmini yüzde 45 oldu. 2024 zirve tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 42,5 seviyesinde kaydedildi.
Ayrıca 17 kurum 2024 yıl sonuna ilişkin faiz beklentisini aktardı. Buna göre 2024 yılının sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 yıl sonuna ilişkin faizde maksimum beklenti yüzde 45 seviyesi olurken, minimum beklenti yüzde 30 oldu.
İLK İNDİRİM 3. ÇEYREKTE BEKLENİYOR
Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 15 kurumun 10'u Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ilk hamleyi 2024'ün üçüncü çeyreğinde bekliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...