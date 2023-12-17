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Asgari ücret ne kadar olur? Kulislerde konuşulan oranlar neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 17.12.2023 12:19
Asgari ücreti belirlemek için tarafların mesaisi sürüyor. İlk toplantının ardından taraflar yarın ikinci kez bir araya gelecek. Asgari ücrette oran belli olacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü ikinci toplantıyı yapacak.

KULİSLERDE KONUŞULAN ORANLAR NELER?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Duman, "Yüzde 40'ın altında hiç kimsenin beklentisi yok. 17 bin net 20 bini brüt olan rakamla karşı karşıya kalabiliriz. Yani yüzde 50 seviyesinde bir artış gelebilir. Çünkü geçen sene ile bu sene benzerlik gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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