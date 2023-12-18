Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Asgari ücret zammı yüzde kaçın üstüne çıkıyor? Son kulisler A Haber'de aktarıldı
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, kulislerde konuşulan rakamları, masadaki son gelişmeleri A Haber'de aktardı.
Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi.
2024'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? gibi birçok sorunun cevabını Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber'de masadaki rakamlarla birlikte tek tek açıkladı.
Ali Duman'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Bugün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bilindiği üzere 5 kişilik işçi sendikalarının masasında 4 tane işçimiz var. 4 tane işçimiz orada olduğu için diğer haklardan bahsetmiş olma olasılıkları yüksek.
Yani vergi konusunda yeni bir düzenleme yapabilir miyiz diye bakanlığa bir talepleri olmuştur. Muhtemelen refah payı ile ilgili önemli bir gelişme oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı bağlayıcı olarak hem işvereni hem de işçiyi bağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımızın son nokta açıklamasına kadar, alternatifler sıralanıyor ve rakamlar ona göre belirlenmesi ele alınıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda en az yüzde 40 değerlendirilecek. O da işveren sendikaları açısından, işçi sendikaları belki yüzde 60 ile başlayacak masada…
Şu anda Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisi yüzde 65. Geçen sene ocak ayında gelen asgari ücret zammı 54 küsür… Şimdi acaba yüzde 60'ı bulur mu? Son 30 yılın en büyük zammı olur mu bu da merak konusu oldu.
2022 ocak ayında Türkiye'de asgari ücret 5 bin 04 TL, 2023 ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımız 5 bin 04 olan asgari ücreti, 2023'te 10 bin 08 TL'ye çıkardı. 4 bin 250 TL olan net tutar ise 8 bin 506 TL yükseldi. Enflasyon oranlarına bakılırsa 2022-2023 önümüzde geçmişten gelen bir örnek olarak duruyor.
25 milyon insan içerisinde ne kadarı asgari ücretli? Bu sayıya baktığımızda son birkaç yılda asgari ücretli sayısı artıyor. Şu an biz yüzde 55 civarında olduğunu tahmin ediyoruz ki, SGK kayıtları esas tabii bu durumda.
İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR
Yüzde 40'lık bir zam karşımıza çıkarsa, o zaman brüt rakam 18 bin 780 TL'ye yükselmiş oluyor. Bu durumda net maaşımız neredeyse, 15 bin 962 TL'ye gelmiş oluyor.
Asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam oranı durumunda ise, net 17 bin 103 TL olurken, brüt ücret 20 bin 121 TL olarak bizlere yansıyor.
Yüzde 55'lik bir artış Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile gerçekleşirse, bu durumda brüt ücret 20 bin 792 TL olurken, net ücret ise 17 bin 673 TL gibi bir değere erişiyor.
Yüzde 60'lık bir artış Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile gerçekleşirse, bu durumda net ücret 18 bin 243 TL olacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.
TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA: RAKAM KONUŞULMADI
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası açıklama yaptı.
Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok. Bu hafta içinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca varmasını diliyoruz."
BAKAN IŞIKHAN: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
Toplantılarda şu ana kadar rakam konuşulmazken hükümet tarafından çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı gelmişti.
Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.
Bakan Işıkhan şunları kaydetti: "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir."
TÜRK-İŞ: GEÇİM ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantıda açıklama yaptı. Ağar şunları söyledi. "Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.
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