Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Asgari ücret zammı yüzde kaçın üstüne çıkıyor? Son kulisler A Haber’de aktarıldı

Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi.

2024'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? gibi birçok sorunun cevabını Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber'de masadaki rakamlarla birlikte tek tek açıkladı.

Ali Duman'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Bugün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bilindiği üzere 5 kişilik işçi sendikalarının masasında 4 tane işçimiz var. 4 tane işçimiz orada olduğu için diğer haklardan bahsetmiş olma olasılıkları yüksek.