19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrette zam maratonu | İşte masadaki 3 formül! Asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücrette zam maratonu | İşte masadaki 3 formül! Asgari ücret belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2023 09:37
Asgari ücret için geri sayım sürüyor. Yeni hafta işçilerin zam heyecanı ile başladı. Taraflar pazarlık masasında 2. kez bir araya geldi. Ancak ne işveren ne de işçi tarafı rakam telaffuz etmedi. Gözler de bu hafta yapılması planlanan üçüncü toplantıya çevrildi. Zam için masada 3 formül bulunuyor. Peki bu formüller neler? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrette 3 senaryo! İşte rakamlar
Asgari ücrette 3 senaryo! İşte rakamlar
40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak!
40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak!
2024 altın yılı mı olacak?
2024 altın yılı mı olacak?
Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
Asgari ücrette 2. toplantı bitti! İşte ilk açıklama
Asgari ücrette 2. toplantı bitti! İşte ilk açıklama
KAPANLI-1 kuyusunda sondaj başladı!
KAPANLI-1 kuyusunda sondaj başladı!
Asgari ücrette ikinci randevu
Asgari ücrette ikinci randevu
Asgari ücrette ilk kez...
Asgari ücrette ilk kez...
Artışı görmeden fiyat artırdılar
Artışı görmeden fiyat artırdılar
Asgari ücrette zam pazarlığı!
Asgari ücrette zam pazarlığı!
Asgari ücrette ikinci randevu yarın!
Asgari ücrette ikinci randevu yarın!
Daha Fazla Video Göster