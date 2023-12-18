Asgari ücrette zam pazarlığı! Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette masadaki zam oranları...
Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek olan asgari ücret zammında kritik viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. Gözler ikinci toplantıdan gelecek haberlere çevrilirken, asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili araştırmalar da başladı. Asgari ücrete bu yıl bir kez zam yapılması planlanırken, bu durum beklentileri de yükseltti. Peki asgari ücret zam oranı ne olacak? Asgari ücrette masadaki rakamlar neler? A Haber canlı yayınında Faruk Erdem de asgari ücretteki zam pazarlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.
İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN
Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.
Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.
Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ise bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.
BEKLENTİLER YÜKSELİYOR
Asgari ücretin bu yıl tek rakam olarak belirlenecek olması artış ile ilgili beklentileri de yükseltti. Yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 aralığında çıkacak olmasıyla en az artışın bu oranda olması bekleniyor.
Memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 50 artışın da asgari ücret için referans olması bekleniyor. Yıllık ücret için artışın yüzde 55'lere kadar çıkması ve net asgari ücretin 17 bin liranın üzerinde belirlenmesi de gündemde.
İŞTE ASGARİ ÜCRETE OLASI ZAM SENARYOLARI (NET ASGARİ ÜCRET HESABI)
Zam oranı %35 olursa - 15 bin 392 TL
Zam oranı %40 olursa - 15 bin 962 TL
Zam oranı %45 olursa - 16 bin 532 TL
Zam oranı %50 olursa - 17 bin 103 TL
Zam oranı %55 olursa - 17 bin 673 TL
FARUK ERDEM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Asgari ücretteki zam pazarlığı ile ilgili konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, masadaki oranları canlı yayında değerlendirdi. Erdem, zam pazarlığı ile ilgili iki rakam verdi. İşte Faruk Erdem'in o sözleri:
"Asgari ücrette takvim belli bugün yapılacak bir toplantı var sonrasında bir toplantı daha yapılacak. Orada karar verilecek ve sonra rakam açıklanacak. Bundan sonra da yürürlüğe girecek. Tabi konuştuğumuz gibi en önemli referans enflasyon olacak. Bugün rakamlar konuşulur ve teklifler masaya gelir. İşçi tarafı işverenden gelecek teklifi bekliyor. Ona göre ortaya bir tavır koyacak. Hükümet burada hakem rolü oynayarak bir rakamda karar alacak.
5 aylık enflasyon yüzde 33,66 çıkmıştı bu da OVP ile uyumlu bir rakamdı. Dolayısıyla OVP'nin öngördüğü yüzde 65 gerçekleşecek gibi duruyor. MB'nin anketinde daha önce 68 çıkan rakam yine 65'lere kadar geriledi. İşte bu rakama göre bakıldığı zaman 6 aylık enflasyonun yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor. Buna göre asgari ücrete bir zam yapılırsa 15 bin 737 TL'ye geliyor. Yani masada en düşük rakam bu olacak benim tahminim bu yönde. Bunun üzerine bir refah payı konulduğu zaman rakam biraz daha yukarı çıkacak.
Asgari ücret yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL'ye geliyor. Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL'ye çıkıyor ve yüzde 50 gibi bir zam olursa 17 bin 103 TL olacak. İşverene maliyetler de yapılacak zamma göre değişecek. Dolayısıyla 15 bin 737 ila 17 103 TL arasında bir pazarlık olacak gibi görünüyor.
Asgari ücrette beklentinin yüksek olması tek sefer zam yapılacak olması. Tek zam olacağı için rakam biraz daha yüksek olabilir. Ocak ayında verilecek zam ile kasım ve aralık ayında alınacak maaş aynı olacak. Bu yüzden komisyon yıllık düşünerek biraz rakamı yükseltebilir. Bu bir geçim ücreti değil ayrıca hesaplanıyor. Bu bir gösterge rakamdır. Bundan daha az maaş verilemez. Son yıla bakılırsa yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Asgari ücret son 2 yılda 4 kat arttı. 2 bin 825 TL'den 11 bin 402 TL 'ye çıkması konusu. 2022 yılında yüzde 93 civarında 2023 yılında yüzde 107 oranında bir zam yapıldı.
Dolayısıyla bu rakamlara bakıldığı zaman asgari ücrete hep enflasyonun üzerinde bir artış yapıldı. Tabi bu zaman diliminden enflasyonist bir ortam yaşadık. O yüzden asgari ücrete 2 defa zam yapıldı. Bu sene neden tek zam yapılıyor? Verilere bakıldığı zaman enflasyon 2024 yılında düşüş eğiliminde olacak. OVP 2026 yılında tek haneli enflasyonu gösteriyor. Biz de bu düşüşü hissedeceğiz. Mesele çok para vermek değil o paranın alım gücünün yüksek olması gerekir.
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