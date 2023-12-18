Asgari ücrette zam pazarlığı! Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette masadaki zam oranları...

FARUK ERDEM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Asgari ücretteki zam pazarlığı ile ilgili konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, masadaki oranları canlı yayında değerlendirdi. Erdem, zam pazarlığı ile ilgili iki rakam verdi. İşte Faruk Erdem'in o sözleri:

"Asgari ücrette takvim belli bugün yapılacak bir toplantı var sonrasında bir toplantı daha yapılacak. Orada karar verilecek ve sonra rakam açıklanacak. Bundan sonra da yürürlüğe girecek. Tabi konuştuğumuz gibi en önemli referans enflasyon olacak. Bugün rakamlar konuşulur ve teklifler masaya gelir. İşçi tarafı işverenden gelecek teklifi bekliyor. Ona göre ortaya bir tavır koyacak. Hükümet burada hakem rolü oynayarak bir rakamda karar alacak.