Asgari ücrette ikinci randevu yarın! Konuşulan zam oranları ve tarafların talepleri A Haber’de aktarıldı

Milyonlar 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Bu sorunun cevabını merak ediyor. Bunun içinde gözler yarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanacak. Peki masadaki başlıklar neler? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında son detayları aktardı.

Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Süreç resmi olarak yarın başlayacak diyebiliriz, aslında ilk toplantı yapıldı ancak taraflar toplantıda bir rakam belirtmemişti.