17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Asgari ücrette ikinci randevu yarın! Konuşulan zam oranları ve tarafların talepleri A Haber'de aktarıldı

Asgari ücrette ikinci randevu yarın! Konuşulan zam oranları ve tarafların talepleri A Haber'de aktarıldı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 17.12.2023
ABONE OL
Asgari ücrette ikinci randevu yarın! Konuşulan zam oranları ve tarafların talepleri A Haber’de aktarıldı

Milyonlarca vatandaşı gözü 2024 asgari ücret zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın yapacağı toplantı ile ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. Peki, asgari ücret için konuşulan zam oranları neler, tarafların talepleri ne? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında son detayları aktardı.

Milyonlar 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Bu sorunun cevabını merak ediyor. Bunun içinde gözler yarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanacak. Peki masadaki başlıklar neler? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında son detayları aktardı.

Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Süreç resmi olarak yarın başlayacak diyebiliriz, aslında ilk toplantı yapıldı ancak taraflar toplantıda bir rakam belirtmemişti.

Yarınki toplantıda taraflar artık rakamsal olarak tekliflerini dile getirecekler. Hem işçi, hem işveren, hem de hükümet tekliflerini masaya yatıracak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplamda 15 kişiden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik temsilcileri yer alıyor.

İşçi tarafı TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK ve hükümet tarafını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor.

Bu yıl ilk defa dört işçide yer alıyor masada, yani hali hazırda çalışan işçiler masada kendi tekliflerini ve taleplerini dile getiriyorlar. Hükümet tarafı masada hakem rolünü üstlenecek. Ortak noktada onlarda bir teklif verecekler ve oy çokluğu ile bir karar sağlanmış olacak.

Aralık ayının sonuna kadar sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Zaten yeni yıla takvime göre asgari ücretin belli olmuş ve aralık ayı sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanmış olması gerekiyor.

Bu yüzden de dört toplantı sonunda da bir karar elbette ki varılacak. Oy çokluğu ile çıkan son karar da Başkan Erdoğan'a gidecek ve son dokunuşu Başkan Erdoğan yapacak.

Gözler elbette ki yarın 13.30'da yapılacak toplantıda olacak. Bizler de bu detayları paylaşıyor olacağız.

2024 NET ASGARİ ÜCRET

Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL

Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL

Yüzde 50 artarsa 17 bin 103 TL
İşverene maliyeti 23 bin 642 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA