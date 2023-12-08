Emekliye %61’lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur’luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10’luk Refah payı dahil...

2023 yılında emeklilere yönelik iyileştirmeler gündemde önemli bir yer tutuyor. Ocak zamları, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte belirlenecek. Ancak bu zamların ötesinde, emeklilere ek bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Bu çerçevede, emeklilerin zam oranlarının refah payı ile artırılması düşünülüyor. Eklenecek refah payıyla birlikte, emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Anketlere göre, Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak belirlenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 10.38 puan refah payı eklenmiş olacak. Bu sayede emeklilerin kök aylıklarındaki artış daha belirgin hale gelecek. Ancak iyileştirmeler sadece burada kalmayacak. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması konusunda da çalışmalar yapılıyor. En düşük emekli aylığı için konuşulan miktarın en az 10 bin lira seviyesinde olabileceği gündemde. Emeklilere yönelik bu potansiyel iyileştirmeler, sosyal güvenlik sistemi içindeki dengeyi ve emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor.