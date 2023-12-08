Emekliye %61'lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10'luk Refah payı dahil...
Kasım ayına ait enflasyon verileri, emekliler ve memurlar için Ocak ayında yapılacak zam oranlarını belirlemede kritik bir role sahip olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım enflasyon oranı %3.28 olarak gerçekleşti. Bu oran, beş aylık enflasyon farkının hesaplanmasında temel bir gösterge olarak dikkate alınıyor. Hem emeklilere hem de memurlara yönelik zamlar, bu beş aylık enflasyon farkı üzerinden şekillenecek.
Emekli maaşı ve memur zammı için kesin rakamların, 2024 yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında netleşmesi bekleniyor. Bu süreçte, emekli maaşı hesaplamaları ve memur zammıyla ilgili belirsizlik devam ederken, enflasyonun etkisiyle şekillenecek olan zamlar, emeklilerin ve memurların mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek. İşte ocakta emeklinin cebine girecek maaş hesaplamları...
EMEKLİNİN KURUŞU KURUŞUNA 2024 ZAMLI MAAŞ TABLOSU
7.500 İLA 8.000 TL MAAŞ ALANLAR
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10.024,50
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10.158,16
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10.291,82
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10.425,48
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10.559,14
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10.692,80
8.100 İLA 8.500 TL MAAŞ ALANLAR
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10.826,46
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 10.960,12
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 11.093,78
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 11.227,44
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 11.361,10
8.600 İLA 9.000 TL MAAŞ ALANLAR
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 11.494,76
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 11.628,42
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 11.762,08
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 11.895,74
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.029,40
9.050 İLA 9.500 TL MAAŞ ALANLAR
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.096,23
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.163,06
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.296,72
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.430,38
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.564,04
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.697,70
9.600 İLA 10.400 TL MAAŞ ALANLAR
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.831,36
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 12.965,02
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 13.098,68
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 13.232,34
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 13.366,00
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 13.499,66
Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 13.633,32
Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 13.766,98
Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 13.900,64
10.500 İLA 11.000 TL MAAŞ ALANLAR
Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 14.034,30
Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 14.167,96
Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 14.301,62
Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 14.435,28
Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 14.568,94
Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 14.702,60
11.100 İLA 12.300 TL MAAŞ ALANLAR
Mevcut maaş: 11.100,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 14.836,26
Mevcut maaş: 11.200,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 14.969,92
Mevcut maaş: 11.300,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 15.103,58
Mevcut maaş: 11.400,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 15.237,24
Mevcut maaş: 11.500,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 15.370,90
Mevcut maaş: 11.600,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 15.504,56
Mevcut maaş: 11.700,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 15.638,22
Mevcut maaş: 11.800,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 15.771,88
Mevcut maaş: 11.900,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 15.905,54
Mevcut maaş: 12.000,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 16.039,20
Mevcut maaş: 12.100,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 16.172,86
Mevcut maaş: 12.200,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 16.306,52
12.400 İLA 12.900 TL MAAŞ ALANLAR
Mevcut maaş: 12.400,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 16.573,84
Mevcut maaş: 12.500,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 16.707,50
Mevcut maaş: 12.600,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 16.841,16
Mevcut maaş: 12.700,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 16.974,82
Mevcut maaş: 12.800,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 17.108,48
Mevcut maaş: 12.900,00
Yüzde 33.66 zamlı maaş: 17.242,14
EK İYİLEŞTİRME GELECEK Mİ?
2023 yılında emeklilere yönelik iyileştirmeler gündemde önemli bir yer tutuyor. Ocak zamları, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte belirlenecek. Ancak bu zamların ötesinde, emeklilere ek bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Bu çerçevede, emeklilerin zam oranlarının refah payı ile artırılması düşünülüyor. Eklenecek refah payıyla birlikte, emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Anketlere göre, Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak belirlenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 10.38 puan refah payı eklenmiş olacak. Bu sayede emeklilerin kök aylıklarındaki artış daha belirgin hale gelecek. Ancak iyileştirmeler sadece burada kalmayacak. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması konusunda da çalışmalar yapılıyor. En düşük emekli aylığı için konuşulan miktarın en az 10 bin lira seviyesinde olabileceği gündemde. Emeklilere yönelik bu potansiyel iyileştirmeler, sosyal güvenlik sistemi içindeki dengeyi ve emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye %61'lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10'luk Refah payı dahil...
- CANLI İZLE | Yalı Çapkını 49. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, şifresiz izle! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler olacak?
- Uzman isim unutkanlığa karşı 3 altın baharatı açıkladı! Fil hafızası için 1 çay kaşığı yeterli
- Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin'e bağlı, tam -47 derece...
- Üç aylar başlangıç takvimi 2024 | Diyanet Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Güneş fırtınası ne zaman olacak, etkileri neler? 2024'te internet kesilecek mi, ne olacak?
- VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...
- 7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...
- Kuzey Boru A.Ş kaç lot verir? KBORU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda? Hisse fiyatı...
- ÖSYM YÖS sonuçları sorgulama ekranı! Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı!
- Resimde ilk gördüğünüz renk hangisi? Bu rengi 100 kişiden sadece 10'u bulabildi!
- 8 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi dinle - PDF indir!