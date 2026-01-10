CANLI YAYIN

Terörün kirli planı Halep'te deşifre oldu! Sivil evlerini ihanet karargahına çevirmişler

Terör örgütü PKK/YPG’nin Halep’ten çekilmesiyle sivil evleri karargaha çevirdiği kirli plan deşifre oldu. Eşrefiye Mahallesi’nde sivillerin evlerinden kovularak cephaneliğe dönüştürülen yapılar, keskin nişancı mevzileri ve mühimmat sandıklarıyla görüntülendi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, ihanetin izlerini saniye saniye kayda aldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'ten çekilmesiyle birlikte örgütün sivil halka yönelik zulmü ve yerleşim yerlerini nasıl birer cephanelik haline getirdiği gün yüzüne çıktı.

Eşrefiye Mahallesi'nde sivilleri evlerinden kovup buraları sözde karargah yapan teröristlerin ardında bıraktığı ağır mühimmatlar ve keskin nişancı mevzileri, A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ tarafından saniye saniye görüntülendi.

HALEP'TE SİVİL EVLERİNİ TERÖR YUVASINA ÇEVİRMİŞLER!

SİVİL MAHALLELERE KESKİN NİŞANCI PUSUSU

Halep'in stratejik noktalarından biri olan Eşrefiye'de teröristlerin yüksek katlı binaları nasıl birer saldırı üssü olarak kullandığı deşifre edildi. Sahadaki durumu aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Eşrefiye Mahallesi'nin Halep'in merkezine yakın noktalarındaki binaların üzerlerinde teröristlerin mevzi olarak kullandığı yerler var. Yüksek katlı binalara yerleştirdikleri o siperlerin arkasındaki keskin nişancılarla sivil mahalleleri hedef alıyorlardı." sözleriyle örgütün sivil katliam planını anlattı.

ÇOCUK OYUNCAKLARI ARASINDA MÜHİMMAT SANDIKLARI

Gasp edilen sivil evlerin içine girildiğinde, terörün soğuk yüzüyle karşılaşılıyor. Evlerin içinde sivillere ait hatıraların yanına mühimmat sandıklarının yerleştirildiğini belirten Mehmet Geçgel, "Burası bir sivil evi, sivil evini karargaha çevirmişler. İçeride çocuk oyuncakları var; yani buradaki sivillerin evlerini gasp edip onları buradan atarak burayı askeri karargah olarak kullanmışlar. Odalarda ağır makineli silah mühimmatları ve yatak alanları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"SİVİL" GÖRÜNÜMLÜ TERÖRİSTLERİN KAMUFLAJ OYUNU

Teröristlerin kaçmak veya sivillerin arasına karışmak için kullandığı yöntemler de deşifre edilen evlerde ortaya çıktı. Örgütün sivil kıyafet oyununa dikkat çeken Mehmet Geçgel, "Teröristler sivil kılığına girmek için kot pantolonlarını, normal tişörtlerini ve kazaklarını giyip sivillerin arasına karışıyorlar. Ancak çatışmaya girdiklerinde bu kamuflajları giyiyorlar. Bu evler sadece mühimmat deposu değil, aynı zamanda sivil halka zulmün yapıldığı merkezler haline getirilmiş." açıklamasında bulundu.

İHANETİN MERKEZİ EŞREFİYE TEMİZLENDİ

PKK/YPG'nin sadece evleri değil, camileri de ibadete kapatarak mevzi haline getirdiği bölgede, artık huzur hakim. Operasyonun sonucunu özetleyen Mehmet Geçgel, "Bugün teröristlerden temizlenen Eşrefiye Mahallesi'nde siviller artık mutlu çünkü SDG ve YPG varlığından kurtuldular. Bu yüksek binalardan Halep'in güvenli mahallelerine ateş açılıyordu, siviller öldürülüyordu. Suriye hükümeti de bu yüzden operasyon başlattı ve bu karargah binası temizlendi." sözleriyle bölgedeki son durumu paylaştı.

