Terörün kirli planı Halep'te deşifre oldu! Sivil evlerini ihanet karargahına çevirmişler

Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep 'ten çekilmesiyle birlikte örgütün sivil halka yönelik zulmü ve yerleşim yerlerini nasıl birer cephanelik haline getirdiği gün yüzüne çıktı.

foto: ahaber.com.tr

Eşrefiye Mahallesi'nde sivilleri evlerinden kovup buraları sözde karargah yapan teröristlerin ardında bıraktığı ağır mühimmatlar ve keskin nişancı mevzileri, A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ tarafından saniye saniye görüntülendi.

SİVİL MAHALLELERE KESKİN NİŞANCI PUSUSU

Halep'in stratejik noktalarından biri olan Eşrefiye'de teröristlerin yüksek katlı binaları nasıl birer saldırı üssü olarak kullandığı deşifre edildi. Sahadaki durumu aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Eşrefiye Mahallesi'nin Halep'in merkezine yakın noktalarındaki binaların üzerlerinde teröristlerin mevzi olarak kullandığı yerler var. Yüksek katlı binalara yerleştirdikleri o siperlerin arkasındaki keskin nişancılarla sivil mahalleleri hedef alıyorlardı." sözleriyle örgütün sivil katliam planını anlattı.