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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2024’te kim, ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 18:06
5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu. Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte tahmini rakamlar...
2024’te kim, ne kadar zam alacak? 2024'TE KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?

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