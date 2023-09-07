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Bakan Şimşek'ten OVP değerlendirmesi: Yatırımlara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz! Maaş düzenlemesinde yeni dönem

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Bakan Şimşek’ten OVP değerlendirmesi: Yatırımlara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz! Maaş düzenlemesinde yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi. Şimşek, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da düzenlenen basın toplantısı sonrasında açıklama yapan Şimşek, OVP'ye ilk tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

ÜCRET HESAPLAMADA YENİ DÖNEM

Bakan Şimşek, "Yatırımcılarla diyaloğumuz güçlü, Yatırımcı toplantılarını Japonya'dan başlatıyoruz. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız." dedi.

Şimşek "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın programımıza desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz görüyoruz. Programın dış kaynak ayağını çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak. İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak.

YATIRIMA İHRACATA TAM DESTEK

OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu döngüye gireceği yönünde, onun için bir geçiş dönemi öngördük, şu anda o geçiş dönemindeyiz. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımcılara ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş, şimdi bunun bir ayağı kalıyor, dış kaynak ayağı, ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum.

HEDEF TEK HANE ENFLASYON

Dar kesimlerinin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasında tek yol enflasyonu tek hanelere düşürmektir. Programın da ana hedefi, enflasyonu düşük tek haneye zamanla çekmek ve orada tutmaktır."

Yatırıma ve ihracata güçlü destek YATIRIMA VE İHRACATA GÜÇLÜ DESTEK

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