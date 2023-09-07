Bakan Şimşek’ten OVP değerlendirmesi: Yatırımlara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz! Maaş düzenlemesinde yeni dönem

YATIRIMA İHRACATA TAM DESTEK

OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu döngüye gireceği yönünde, onun için bir geçiş dönemi öngördük, şu anda o geçiş dönemindeyiz. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımcılara ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş, şimdi bunun bir ayağı kalıyor, dış kaynak ayağı, ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum.

HEDEF TEK HANE ENFLASYON

Dar kesimlerinin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasında tek yol enflasyonu tek hanelere düşürmektir. Programın da ana hedefi, enflasyonu düşük tek haneye zamanla çekmek ve orada tutmaktır."