06 Eylül 2023, Çarşamba
İşte Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP'nin sunumunu yaptı
Son dakika haberi...Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atacak Orta Vadeli Plan (OVP) belli oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli sunumunda "Finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede enflasyonu tek haneye indirmek temel hedefimiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat çalışmalarımız devam edecek. Mali disiplini korumaya ve para politikasını şartlara güncellenmiş olarak uygulamaya devam edeceğiz. Yapısal dönüşümlerde önemli bir çerçeveyi oluşturduk, orta vadede somut etkiler bekliyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 06.09.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 15:05
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