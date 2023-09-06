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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP'nin sunumunu yaptı

İşte Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP'nin sunumunu yaptı

Son dakika haberi...Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atacak Orta Vadeli Plan (OVP) belli oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli sunumunda "Finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede enflasyonu tek haneye indirmek temel hedefimiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat çalışmalarımız devam edecek. Mali disiplini korumaya ve para politikasını şartlara güncellenmiş olarak uygulamaya devam edeceğiz. Yapısal dönüşümlerde önemli bir çerçeveyi oluşturduk, orta vadede somut etkiler bekliyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 06.09.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 15:05
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İşte Türkiye’nin 3 yıllık ekonomi yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP’nin sunumunu yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün gerçekleşen toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tecrübeli liderliği, 2053 ve ötesine uzanan vizyonu ile her aşamasını yakından takip ettikleri program çalışmamız bugün itibarıyla zatı alilerin onayı ve imzası ile Resmi Gazete'mizde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Türkiye’nin 3 yıllık ekonomi yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP’nin sunumunu yaptı

OVP merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan temel dökümanımızdır. Temel ekonomik büyüklükleri, toplam gelir gider tahminlerini, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanını içeren temel politika dökümanıdır.

3 yıllık perspektif ile 2024-2026 dönemini kapsayacak olup Cumhurbaşkanı kararı ile resmileşmektedir.

2024-2026 dönemine ilişkin temel amaçlar, makroekonomik hedefler ve politikalar ile öncelikli yapısal alanlar yer almaktadır.

Bu yılki OVP'de ek 3 şeklinde yapısal reformlarımızı içeren takvim dahilinde ortaya koyan çalışmayı kamuoyu ile bugün paylaşmış oluyorum.

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İşte Türkiye’nin 3 yıllık ekonomi yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP’nin sunumunu yaptı

"PAYDAŞLARIN FİKİRLERİNİ ALARAK İSTİŞARE EDEREK PROGRAMI HAZIRLADIK"

OVP dediğimiz bir takım çalışmasıdır. Birçok kurulun, Bakanlığı katkı sunduğu uzun bir süreçle hazırlanmaktadır. 2 aylık bir süreçte hazırlandı. Birbirlerini tamamlayıcı, uyumlu bir ekip çalışması olduğunu ifade etmek isterim. Model çalışmaları yapıldı, Merkez Banka'mız başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ekonominin ana kurumları çalışmalara destek verdiler.

Sadece kamunun kendi içinde çalışmalarla yetinmedik sivil toplumun, paydaşların fikirlerini alarak istişare ederek programı hazırladık.

İstişare ve ortak akıl bizim temel düsturumuz. Hangi alanda olursa olsun, öncelikle ilgili tarafları belirlemek onlarla istişare etmek politikaların etkinliğini artıran, sahiplenmeyi getiren bir süreç.

Geniş istişarelerle bu planın hazırlandığını ifade edebilirim. İhracatçılar birliğinden, sendikalar, memur ve işçi sendikalarına varıncaya kadar, iş dünyasından sanayi odalarına, tarım sektörüne kadar bütün sektörlerle istişareler yaparak hazırladık.

Planın temel çatısını bu slaytta özetlemeye çalıştık. Ana çatıyı bu şekilde ifade edebiliriz. 3 yıllık dönemde neyi gerçekleştireceğiz diye sorduklarında, deprem afetinin yaralarını saracağız. Geleceğe dönük afetlerle ilgili riskleri azaltıcı yatırımları hayata geçeceğiz.

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İşte Türkiye’nin 3 yıllık ekonomi yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP’nin sunumunu yaptı

"TEK HANELİ RAKAMLARA DÖNECEĞİZ"

İkinci temel amacımız makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede tek haneli enflasyona ülkemizi kavuşturmaktır.

Geçici bir yükseliş dönemindeyiz tekrardan orta vadeli dönemde tek haneli rakamlara döneceğiz. Tek haneli rakamlara dönerken büyümeyi ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz.

Tüm bunları insan için yapıyoruz. Ekonominin amacı insana hizmet, en temel aracı da insan, insanın çabası, gayreti, niteliği, kalitesi.

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İşte Türkiye’nin 3 yıllık ekonomi yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP’nin sunumunu yaptı

"KISA DÖNEMLİ OLUMLU ETKİLERİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

3 ana başlık öne çıktığını söyleyebilirim. Depremin tek seferlik harcama etkileri, bütçe açığını azaltıcı etkileri bir kenara bırakılacak olursa mali disipline büyük önem vereceğiz.

Para politikasını dönemin ihtiyaçlarına ve şartlarına göre güncellenmiş hali ile uygulamaya devam edeceğiz. Merkez Banka'mız araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacaktır.

Üçüncü başlığımız yapısal dönüşümler. Önemli bir çerçeveyi oluşturduk orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi ve beklenti kanalı ile kısa dönemli olumlu etkileri artırmayı hedefliyoruz.