Bakan Şimşek'ten OVP değerlendirmesi: Yatırımlara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi. Şimşek, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak." ifadelerini kullandı.