OVP’de neler var? Orta Vadeli Programda hedefler neler? İşte Türk ekonomisinin yol haritası...

PROGRAMIN HALKA DÖNÜŞÜ

Bu program aslında bize şunu gösteriyor; Türkiye ekonomisi bundan sonraki dönemde cari açığını azaltarak cari fazlaya doğru ilerleyecek ve bundan sonraki süreçte daha refah ve daha adil bir paylaşımın olduğu bir ülke konumuna doğru ilerliyoruz. Afetle ilgili de önemli adımların atılması program kapsamında yer alıyor. Aslında bütçe giderlerinin de önemli noktalarında bir tanesi. 7 temel eksene oturmuş durumda ve yapısal reformlarda bunun içinde yer alıyor.

Program kapsamında ortalama olarak yüzde 4,5'luk bir büyümeden söz ediyoruz. Zaten dünya ekonomisine baktığımız zaman 20 yılda dünya ekonomisinden 2 puan daha fazla büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz.

Büyüme denildiği zaman dünyanın özellikle pandemiden sonra yakalayamadığı bir seviyedir bu. Son yıllarda pandemiden sonra da bütün sıkıntılara rağmen dünya ortalamalarının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Genelde dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 ülkesinden biriyiz. Bu yıl sonunda turizm ve ihracat etkisiyle daha hızlı bir büyüme bekleniyor. MB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 55'di ancak burada bir değişim oldu ve beklentiler yüzde 65'e çıktı. 2026 yılı için hedef yüzde 8,5,