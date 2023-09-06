OVP kararı Resmi Gazete'de! Tüm detaylar belli oldu! İşte ekonomide atılacak adımlar...

Orta Vadeli Program tanıtım toplantısında Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası çizildi. 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri belirlendi. Başkan Erdoğan OVP'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Ekonomik büyümeden taviz vermeyeceğiz. Yüksek katma değerli yatırımların önünü açarak ve finansmanını kolaylaştırarak, sağlıklı büyüme sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Diğer yandan OVP'ye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.