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Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan son dakika enflasyon açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’dan son dakika enflasyon açıklaması

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Erkan, "Sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

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