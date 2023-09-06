İş dünyasından yeni OVP'ye tam destek: Piyasanın duymak istediği bir yol haritası
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program ile beraber ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi. İş dünyası da yeni açıklanan OVP'yi olumlu bulurken, ATO Başkanı Gürsel Baran konuyla ilgili açıklamasında "Yapısal dönüşümün ele alınması çok önemli." dedi. İTO Başkanı Şekib Avgadiç ise "Piyasanın duymak istediği bir yol haritası" yorumunda bulundu.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program'a ilişkin, "OVP, 3 yıllık hedef verilerin açıklandığı bir programdan ziyade, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz süreçte bir ekonomi perspektifi ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.
Baran, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP'yi değerlendirdi.
OVP hazırlıklarının ekonomi kökenli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından koordine edildiğini hatırlatan Baran, şunları kaydetti: "OVP, 3 yıllık hedef verilerin açıklandığı bir programdan ziyade, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz süreçte bir ekonomi perspektifi ortaya koymuştur. Bu program hazırlanırken Sayın Yılmaz ve ilgili tüm bakanlarımızla defalarca bir araya gelerek iş dünyamızın, üyelerimizin sorunlarını, reel sektörün tam randımanlı çalışmasının önündeki engelleri ve çözüm önerilerimizi aktardık. OVP hazırlanırken bizlerin görüşlerinin alınması, tüm kesimlerin kucaklanması çok kıymetli. Bu bakış açısı programın uygulamasındaki başarısına katkı sağlayacaktır."
Baran, Türkiye'nin salgın, küresel riskler ve deprem felaketi nedeniyle zor bir süreç geçirmesine rağmen ekonomide büyüme, üretim, ihracat ve istihdamdan taviz vermediğini belirtti.
OVP'nin ayakları yere basan bir politika metni olduğuna dikkati çeken Baran, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün ekonomimizin en önemli sorunu enflasyon. Enflasyonla mücadelede başarılı olmadan ekonomimizin tam randımanlı çalışması mümkün değil. Bu nedenle enflasyonda tek haneli rakamlara düşmeyi hedefleyen, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren bir plan, geleceğe daha umutla bakmamıza zemin hazırladı."
"YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN ELE ALINMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Baran, OVP'de yapısal reformların yer aldığını ifade ederek, "Türkiye gerçekten büyük ve güçlü bir ülke. Ekonomisini daha da geliştirip ilerleterek küresel ekonomideki en büyük ülkeler arasında yer alması mümkün. Bunun önündeki en büyük engelimiz yapısal boyuttaki sorunlarımız. Bu program içerisinde yapısal dönüşümün ele alınması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
İş dünyası olarak beklentilerinin başında yapısal dönüşümün geldiğine işaret eden Baran, "Reel sektörümüzün adımlarını ağırlaştıran konuların masaya yatırılıp bir daha dönüp bakmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde düzenlenmesi Türkiye ekonomisinin önünü açacaktır." ifadesini kullandı.
Baran, OVP'nin Türkiye'nin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti: "Ekonomimizin gerek iç gerekse küresel ekonomiden kaynaklanan zorluklarını biliyoruz. Fırsatlarımızı da görüyoruz. Orta Vadeli Program hedeflerinin ekonomimizi fırsatlara taşıyacağına inanıyoruz. Programın hayata geçmesini bekliyoruz, uygulamasının takipçisi de olacağız. Bu süreçte iş dünyası olarak elimizden gelen desteği verip, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstleneceğiz."
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "3 yıllık Orta Vadeli Program, piyasa beklentilerinin yönetilmesi için önemli bir çıpa vazifesi görecek. OVP ile birlikte enflasyonla ilgili bozulan beklentilerin pozitif bir rotaya gireceği yeni bir dönem başladı" dedi.
"PİYASANIN DUYMAK İSTEDİĞİ BİR YOL HARİTASI"
Avdagiç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2026 dönemini kapsayan program ile 'piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritası' çizildiğini belirtti. Avdagiç, "3 yıllık Orta Vadeli Program (OVP), piyasa beklentilerinin yönetilmesi için önemli bir çıpa vazifesi görecek. OVP ile birlikte enflasyonla ilgili bozulan beklentilerin pozitif bir rotaya gireceği yeni bir dönem başladı." dedi.
"HEDEFLERİN GERÇEKÇİ VE TUTARLI OLMASI PİYASANIN UFKUNU NETLEŞTİRECEK"
OVP'de mali disiplin ve reel sektörün hassasiyetlerinin dengeli bir şekilde ele alındığını kaydeden Avdagiç, "Orta Vadeli Program ile bir yandan enflasyonu tek haneye düşürecek kararlı adımlar planlanırken, diğer yandan üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek selektif politikalar gündeme alınmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.
Avdagiç, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yapısal reformlara odaklanılmasını isabetli buluyoruz. Hedeflerin gerçekçi ve tutarlı belirlenmiş olması piyasanın ufkunu netleştirecektir. İş dünyası olarak OVP'deki hedeflerde yeni yatırım planlarımızla yer alacağız."
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