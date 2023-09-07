Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşına zam açıklaması: Dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz

OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldıklarını ifade eden Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi.

Siyasi iradeyle politika ve reformların hayata geçirileceğinin altını çizen Yılmaz, "Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi." dedi.

OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.