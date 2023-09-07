Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşına zam açıklaması: Dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi.
OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldıklarını ifade eden Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi.
Siyasi iradeyle politika ve reformların hayata geçirileceğinin altını çizen Yılmaz, "Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi." dedi.
OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.
"KANUNİ VE İDARİ OLMAK ÜZERE İKİ PAKET ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Yatırım Ortamı Eylem Planı'na da değinen Yılmaz, "Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunun altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını kaydetti.
"KAMU TASARRUFLARI ARTACAK"
Kamu tasarruflarının artacağını aktaran Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti.
OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek" dedi.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI
Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.
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