Deprem bölgesinde mayısa kadar 200 bin konut ihalesi! İlk Evim Projesi’nde kuralar ne zaman çekilecek? TOKİ Başkanı Ömer Bulut merak edilenleri yanıtladı









FAYA EN AZ 500 METRE

İlk etapta konutların yapımına rezerv alanlarından başladıklarını anlatan Bulut, "Jeofizik, jeolojik, mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre temeller atılıyor. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atılıyor. Bu rezerv alanların bir kısmı vardı. 'Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Buraların zaten etüt projeleri daha önceden hazırdı. Hatay'da rezerv alanı yoktu, yeni belirledik. Milli Emlak'ta bulunan araziler ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman vasfını kaybeden yerlere baktık. Dağlara yakın araziler öncelik... Amanos dağlarına yakın yerlerde sağlam zemin var. Köylerde de farklı bir çalışma yapacağız. 'Şehir merkezleri de TOKİ binalarıyla mı dolacak' deniliyor. Hepsinde ayrı ayrı mimarlarla çalışılıyor. Merkezdeki binalar kentsel tasarımla şehirlerin mimarisine uygun şekilde yapılacak" açıklaması yaptı.