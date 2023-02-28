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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız sahada fiilen devam etmekte. Hem Antakya merkezde hem Kırıkhan'da hem Defne'de hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek. Yeni hasar tespite göre ilanlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi. Öte yandan Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Kırıkhan'daydık, yoğun yıkımın yaşandığı bir yer. Şu an Hatay'dayız. 23 gün geçti, acılarımız hala ilk günkü gibi acı dinmedi, taze. İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla Hatay'dadır, 11 ilimizdedir. Seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatay'ımızda şehrin kanaat önderleriyle bir araya geldik. Bu işleri yapacak arkadaşlarımız da bizlerle beraberdi.

Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.

Depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek yürek oldu, deprem yaşanan 11 ilimiz için çalışmalarını yürüttü, yardımlarını yaptı. Buradaki sağlam yerler inşa edilene kadar da hep birlikte çalışacağız. Hasar tespit çalışmalarımız sahada fiilen devam etmekte. Hem Antakya merkezde hem Kırıkhan'da hem Defne'de hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek. Yeni hasar tespite göre ilanlarımızı gerçekleştireceğiz. 1 milyon 520 bin bina incelendi. 202 bin binanın acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Hatay'ımızda 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş merkezli depremde 14 milyon insanımızı derinden sarsan depremde yeni inşa çalışmalarının da daha önceki afetlerde olduğu gibi, aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Bu kapsamda birçok üniversitemizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru yerleşim alanlarını, en doğru zeminde en doğru yapı tekniğine göre süreci yönetiyor olacağız. Bu ay sonuna kadar sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından da etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız.

Nurdağı'nda 456, Kilis'te 645, Adıyaman'da 297 yuvamızın sözleşmeleri imzalanmış yapımları başlanmıştır. 2 bin 507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik.

2 bin 312 konutumuzun sözleşme süreci başlamıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa'da 2663 konutumuzun ihale süreçleri devam etmektedir. Şubat ayında 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız. Niyetimiz önümüzdeki Nisan-Mayıs ayları içinde konut sözleşmelerimizi, ihaleleri gerçekleştirmek.

BAKAN KURUM'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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