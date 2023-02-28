Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Kırıkhan'daydık, yoğun yıkımın yaşandığı bir yer. Şu an Hatay'dayız. 23 gün geçti, acılarımız hala ilk günkü gibi acı dinmedi, taze. İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla Hatay'dadır, 11 ilimizdedir. Seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatay'ımızda şehrin kanaat önderleriyle bir araya geldik. Bu işleri yapacak arkadaşlarımız da bizlerle beraberdi.

Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.