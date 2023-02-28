Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız sahada fiilen devam etmekte. Hem Antakya merkezde hem Kırıkhan'da hem Defne'de hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek. Yeni hasar tespite göre ilanlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi. Öte yandan Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:
Kırıkhan'daydık, yoğun yıkımın yaşandığı bir yer. Şu an Hatay'dayız. 23 gün geçti, acılarımız hala ilk günkü gibi acı dinmedi, taze. İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla Hatay'dadır, 11 ilimizdedir. Seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatay'ımızda şehrin kanaat önderleriyle bir araya geldik. Bu işleri yapacak arkadaşlarımız da bizlerle beraberdi.
Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.
Depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek yürek oldu, deprem yaşanan 11 ilimiz için çalışmalarını yürüttü, yardımlarını yaptı. Buradaki sağlam yerler inşa edilene kadar da hep birlikte çalışacağız. Hasar tespit çalışmalarımız sahada fiilen devam etmekte. Hem Antakya merkezde hem Kırıkhan'da hem Defne'de hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek. Yeni hasar tespite göre ilanlarımızı gerçekleştireceğiz. 1 milyon 520 bin bina incelendi. 202 bin binanın acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Hatay'ımızda 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.
Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş merkezli depremde 14 milyon insanımızı derinden sarsan depremde yeni inşa çalışmalarının da daha önceki afetlerde olduğu gibi, aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Bu kapsamda birçok üniversitemizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru yerleşim alanlarını, en doğru zeminde en doğru yapı tekniğine göre süreci yönetiyor olacağız. Bu ay sonuna kadar sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından da etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız.
Nurdağı'nda 456, Kilis'te 645, Adıyaman'da 297 yuvamızın sözleşmeleri imzalanmış yapımları başlanmıştır. 2 bin 507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik.
2 bin 312 konutumuzun sözleşme süreci başlamıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa'da 2663 konutumuzun ihale süreçleri devam etmektedir. Şubat ayında 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız. Niyetimiz önümüzdeki Nisan-Mayıs ayları içinde konut sözleşmelerimizi, ihaleleri gerçekleştirmek.
BAKAN KURUM'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?
- Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? 28 Şubat 2023 Meclis gündemi!
- Usta oyuncu Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve rol aldığı diziler
- Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman?
- MECLİS TV CANLI YAYIN İZLE! 28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak? EYT görüşmeleri ne zaman?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS sınav başvuru tarihi! TYT - AYT - YDT yeni başvurular ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- BUGÜN MECLİS'TE! EYT' de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT'de son dakika değişiklik olacak mı?
- ZTK maçları ne zaman oynanacak 2023? Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? Çeyrek final tarihleri ve eşleşmeler...
- Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Adana'da okullar ne zaman açılacak 2023? Adana'da okullar tatil mi, ertelendi mi?
- 28 Şubat Salı İzmir'de okullar tatil olacak mı? İzmir'de yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamalar!