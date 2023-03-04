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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan afet konutları hakkında flaş açıklama: Yapımına başladık

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Giriş Tarihi: 04.03.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan afet konutları hakkında flaş açıklama: Yapımına başladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı’nda yaptığı sunumda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında 405 bin afet konutunun yapımını başlattık. Yaklaşık 1 milyon yeni konutun yapımı ve 1 milyon konut amaçlı arsa tahsislerimizi de hesap ettiğinizde son 1 yıl içerisinde ülkemize 2 milyon yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırmış olacağız” dedi.

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