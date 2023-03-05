"Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için ödenen bu ücret 4 bin 336 TL olmuştu. Her ayın belli tarihler aralığında yatırılan evde bakım parası e devlet ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il sorgulama ekranı...