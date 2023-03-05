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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il sorgulama ekranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il sorgulama ekranı...

"Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il sorgulama ekranı...

"Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için ödenen bu ücret 4 bin 336 TL olmuştu. Her ayın belli tarihler aralığında yatırılan evde bakım parası e devlet ile sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte il il sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.Bu kapsamda Mart ayı ödemelerinin de 15 Mart Çarşamba gününden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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