Deprem bölgesinin yeniden inşası! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 2 ay içinde 244 bin konutun temeli atılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Adıyaman'da bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerindeki incelemelerini sürdürüyor. Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Adıyaman'daydı. Kurum, bali, belediye başkanları, kaymakamlar, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu. Kurum, şehir planını belirlediklerini ifade ederken, geçici barınma merkezleri ile ilgili de bilgi verdi. Kurum, yarın itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlanacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarından derlenenler:
"Tüm Adıyamanlı kardeşlerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün hem Adıyaman'daki kardeşlerimizin acısına ortak olmak hem hasar tespit durumlarını yerinde incelemek yeni yerleşim alanlarına ilişkin istişareler yapmak, Adıyaman'ımızı tıpkı eski günlerinde olduğu gibi hanları ile hamamları ile Ulu Camisi ile yeniden ihya ve inşa edebilmek adına buradayız.
Millet olarak acısı hala dün gibi hissettiğimiz depremin ardından 25 gün geçirdik. Geçen o 25 günde o gecenin karanlık izlerini silebilmek amacıyla devletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücüyle sahada ilk andan itibaren çalışmaktadır. Son ana kadar da çalışacaktır. Adıyaman'ımızı güzelleştirmek, depremden etkilenen Adıyaman dışındaki 10 ilimizi eski haline geri getirmek amacıyla çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.
Biz ilk günden itibaren yaşadığımız acıları bir nebze olsa dindirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Depremden etkilenen her bölgelerde arama kurtarma, çadır kurulum faaliyetleri, geçici barınma alanlarının kurulmasına dair tüm çalışmaları koordinasyonlarla tüm ekiplerimizle birlikte yapmaya gayret gösteriyoruz.
Hem hasar tespit çalışmalarımızı takip ettik. İnşa sürecinde Adıyaman'ın talebi nedir hepsini hep birlikte burada istişare ettik. Yeni yerleşim yerlerini de beraberce belirledik. 85 milyon tek yürek bir ve beraber olacağız.
Arama kurtarma çalışmalarına müteakip tüm şehirlerimizde TOKİ'mizle, Emlak Konutu'muzla, özel sektör temsilcilerimizle birlikte şehirlerimizin geçici barınma alanlarının kurulması için süreci yönetiyoruz. Adıyaman'da yapılan konteyner kentlere ilave 3 bin bağımsız birimden oluşan konteyner kentini kurulumunu TOKİ ve Emlak Konut genel müdürlüğü eli ile kurma çalışmalarımız devam ediyor. Temellerimiz atıldı 15 gün içerisinde vatandaşlara teslimleri gerçekleştirmeye çalışacağız.
Diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarımız tüm illerimizde devam ettiriyoruz. Adıyaman'da yüzde 95 seviyelerine geldiğini arkadaşlar ifade ettiler tüm illerimizdeki hasar tespit durumu 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yapıldı. 604 bin 856 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Adıyaman'da hasarlı konut, iş yeri depo sayısı 68 bin rakamına ulaşmış durumdadır.
Asrın felaketi dediğimiz felaket ile karşı karşıyayız. Şehirlerimizin ekonomisine kültürüne tabiatına doğasına en önemlisi de insanımızın canına zarar verdi. Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte milletinin yanındadır ve son ana kadar milletinin yanında olmaya devam edecektir.
Depremzede kardeşlerimizi sıcak yuvalarına kavuşturma heyecanı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ne büyük acil konut yapım seferberliğini yürütüyoruz. İlk etapta ihalesini yapacağımız 319 bin konutun zemin etüt çalışmaları, jeofizik mühendislerimizin çalışmaları süresince çalışmaları tamamlananların yapım sürecine başlıyoruz.
Adıyaman'da merkez İndere, Gölbaşı, Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve yine toplamda 13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. En uygun zemindeki özel arazileri de kamuşlaştırmak sureti ile köylerimiz aynı anlayışla inşasını gerçekleştiriyor olacağız.
1 haftada Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Adana'da 509, Kahramanmaraş'ta 3826, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak üzere 12781 konutu sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık.
3 Mart itibarıyla 11 ilimizde 21 bin 244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz. 11 ilimizin tamamında 244 bin konutumuzun temellerini atacak inşa süreçlerini merkezlerde rezerv alanlarda eş zamanlı şekilde yürüteceğiz.
Adıyaman'ımızı tıpkı eksi günlerinde olduğu gibi eski ihtişamı ile ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada çok önemli acılar çekildi, anneler babalar evlatlarını kaybettiler inşallah hep birlikte 85 milyon el ele vererek enkaz altında karanlığa kaybolan umutları yeşertip tarihi sokakları ile yeniden inşa edeceğiz. Ulu Cami'miz yıkıldı. Kültür Bakanlığı tespitleri yapıyor. Yıkılan tüm camilerimizi tarihi eserlerimizi ivedilikle yenileme sürecini yöneteceğiz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sıkıntılı ve acılı geçen günlerin üstesinden geldikten sonra inşallah Adıyaman'da da hareketliliği artırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada hem geçici dükkanla, hem geçici prefabriklerin imalatlarına başladık.
Hasarsız olan binalar da hem yaşamın devam ettirilmesi hem de ticaretin artırılmasında gelişmeler var. İnşallah el birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz. 11 ilimizde yoğun bir mücadele var.
Çok hızlı aksiyon alıyoruz, bundan sonra da çalışmalarımız bu şekilde devam edecek.
Adıyaman'da önemli bir toplantı yaptık. Sivil toplum örgütleri, odalar, Adıyaman'da söz sahibi olan herkes dinlenerek şehrin yeniden inşası konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Afetin üstünden 25 gün geçtikten sonra kalıcı konutlara başlayan bir iktidar olarak çok hızlı aksiyon alıyoruz. Bugünkü toplantı bunun önemli bir aşamasıydı.
Sadece Adıyaman değil 11 ilimizde geniş bir coğrafyada hayatın geri döndürülmesi olağan akışına kavuşturulması için yoğun çaba sarf ediyorlar.
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