Deprem bölgesinin yeniden inşası! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 2 ay içinde 244 bin konutun temeli atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarından derlenenler:

"Tüm Adıyamanlı kardeşlerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün hem Adıyaman'daki kardeşlerimizin acısına ortak olmak hem hasar tespit durumlarını yerinde incelemek yeni yerleşim alanlarına ilişkin istişareler yapmak, Adıyaman'ımızı tıpkı eski günlerinde olduğu gibi hanları ile hamamları ile Ulu Camisi ile yeniden ihya ve inşa edebilmek adına buradayız.

Millet olarak acısı hala dün gibi hissettiğimiz depremin ardından 25 gün geçirdik. Geçen o 25 günde o gecenin karanlık izlerini silebilmek amacıyla devletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücüyle sahada ilk andan itibaren çalışmaktadır. Son ana kadar da çalışacaktır. Adıyaman'ımızı güzelleştirmek, depremden etkilenen Adıyaman dışındaki 10 ilimizi eski haline geri getirmek amacıyla çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.