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Haberler Galeri 11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk Evim de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk Evim de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaşarak, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek!" ifadelerini kullandığı bir mesaj yayımladı.

Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:26
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11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk Evim de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da afet konutları için ilk kazmanın vurulduğunu aktardı.

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11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk Evim de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirterek, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek!" ifadelerine yer verdi.

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11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk Evim de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

"MALATYA'DA SOSYAL KONUTLAR DA HIZLA YÜKSELİYOR"

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmaların başladığı vurgulanarak Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu aktarıldı.

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11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk Evim de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

Paylaşımda bir yandan deprem konutları için çalışmaların başladığı belirtilirken, diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

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11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk Evim de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini ifade eden TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin, "Malatya'daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz.