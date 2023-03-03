11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk Evim de sürecek afet konutlarımız da yükselecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaşarak, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1.073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek!" ifadelerini kullandığı bir mesaj yayımladı.

Giriş Tarihi: 03.03.2023 14:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL