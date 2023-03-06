11 il Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun üretim merkezi! İstihdam payı yüzde 11
Türkiye asrın felaketinin ardından 11 ilde yaraları sarmak için seferber oldu. Deprem felaketini yaşayan bu 11 şehir, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir üretim merkezi. Sanayisi, tarımı, turizmiyle dikkat çeken bu 11 şehir milli gelire yüzde 10 oranında katkıda bulunuyor. 20 milyar doların üzerinde ihracatıyla Orta Doğu'nun da can damarlarından biri...
Türkiye'yi sarsan depremlerin etkilediği 11 ilin, milli gelire katkısı yüzde 10 seviyesinde. 2021 yılında milli gelirdeki yüzde 11.35'lik büyümenin yaklaşık bir puanı, bu illerden geldi.
11 ilin ekonomik görünümü
Türkiye GSYH'den aldığı pay %10
Toplam girişimcilerden aldığı pay %12
Deprem bölgesi aynı zamanda ülkenin önemli bir üretim üssü. Yıkımdan zarar gören girişim sayısı ülkedeki toplam girişimcilerin yüzde 12'sini oluşturuyor. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki ağırlığında ise tarım ve hayvancılık öne çıkıyor. Son verilere göre, 11 ilin tarımsal üretim içindeki payı yüzde 16'lar civarında.
11 ilin ekonomik görünümü
Tarımsal üretim değerindeki payı %16
Büyük ölçekli sanayi şirketi sayısı 153
Bölgenin, sanayi içinde de önemli bir ağırlığı bulunuyor. Türkiye'nin bin büyük sanayi kuruluşu içinde deprem bölgesinde yer alan 153 büyük ölçekli firma var. Bölgenin imalat sanayi katma değeri içindeki payı da 2021 yılı rakamlarıyla yüzde 11,5 seviyesinde. 2022 yılında imalat sanayi ihracatının yüzde 8'inden fazlası da yine bu bölgeden gerçekleşti.
Osmaniye 371,6 milyon dolar
Diyarbakır 294,8 milyon dolar
Şanlıurfa 257,3 milyon dolar
Adıyaman 100 milyon dolar
Kilis 97,2 milyon dolar
Toplam 20,3 milyar dolar
En çok ihracat yapan ilk 10 il arasında ise Gaziantep, Hatay ve Adana olmak üzere deprem bölgesinde üç kent yer alıyor. Yara alan şehirlerin geçen yılki toplam ihracatı 20,3 milyar dolar seviyesine ulaşırken 11 ilin toplam ihracattaki payı ise yüzde 9'u buluyor.
Depremden etkilenen illerin toplam nüfustaki payı yüzde 16,4 düzeyinde. Bölgedeki iş yeri sayısı 320 bin, esnaf sayısı ise 304 binin üzerinde bulunuyor. Türkiye ekonomisinin bu güzide şehirlerinin istihdamdaki payı ise yüzde 11'in üzerinde...
Ülke çapında topyekün kalkınma hareketi başlatan hükümetin, istihdamı ve üretimi koruma adımlarına iş dünyası da destek veriyor. Hızla konteyner kentler kurulmaya başlandı turizmciler otellerini depremzedeler için açtı.
Bölgede hem iktisadi aktiviteyi koruyacak hem de barınma ihtiyacını karşılayacak adımlar hızla hayata geçiyor. Çalışmalar hızla sürerken, konut seferberliğinde kilit rol üstlenecek inşaat sektörü temsilcileriyle değerlendirme toplantıları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tüm sektörü hızla harekete geçirdi.
Sadece inşaat sektörü değil "Türkiye için hep birlikte" diyen iş dünyası lojistikten gıdaya her sektörde bölgeyi ayağa kaldırmak için çalışmaya devam ediyor.
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