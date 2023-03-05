Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak

"REZERV ALANLARINDAKİ İNŞA SÜRECİNİ YÖNETİYORUZ"

Bugüne kadar 737 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. 637 bin bağımsız bölümden oluşan binalarımızdaki konutun iş yerinin ağır hasarlı acil yıkılacak veya yıkık olduğunun tespitini yaptık.

Rezerv alanlarındaki inşa sürecini yönetiyoruz. 11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğini yürütüyoruz. Her gün sözleşmelerimizi yapmak suretiyle inşa çalışmalarını başlatıyoruz. İlk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda bilim insanlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmalarını, jeojizik incelemeleri detaylı bir şekilde yapıyoruz.