Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Yerleşim yerleri en doğru alanlara kurulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş’ta açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 2 ay içinde 244 bin 343 konutun inşaat sürecinin başlayacağını duyururken, "Deprem bölgesindeki kentleri hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA BİRLİKTE BURADA OLACAKTIR"
"Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte burada olacaktır. Felaketi bertaraf etmek için tüm ekibimizle birlikte valiliklerimiz, milletvekillerimiz bir fiil çalışıyorlar.
"YERLEŞİM YERLERİNİN TESPİTİN YAPTIK"
Yerleşim yerlerinin tespitini yaptık. Bu ülkenin her bir ferdi olarak tek bir aile olacağız. Hepimiz depremzedeyiz. Konteyner kentlerin kurulumunu yapmaya devam ediyoruz. Yerleşim alanlarında da vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa sosyal kültürel ihtiyaçları da içinde barındıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.
"REZERV ALANLARINDAKİ İNŞA SÜRECİNİ YÖNETİYORUZ"
Bugüne kadar 737 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. 637 bin bağımsız bölümden oluşan binalarımızdaki konutun iş yerinin ağır hasarlı acil yıkılacak veya yıkık olduğunun tespitini yaptık.
Rezerv alanlarındaki inşa sürecini yönetiyoruz. 11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğini yürütüyoruz. Her gün sözleşmelerimizi yapmak suretiyle inşa çalışmalarını başlatıyoruz. İlk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda bilim insanlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmalarını, jeojizik incelemeleri detaylı bir şekilde yapıyoruz.
"İLK SÖZLEŞMELERİ İMZALIYORUZ"
Çalışmaları tamamlanan yerlerde inşa sürecini başlatmak için ilk sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Kahramanmaraş'ta 18 bin 874 köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu ay için ilk kazmamızı zemin etüdü tamamlanmış, sözleşmeleri yapılmış yerlerden başlayacağız.
21 Şubat'ta ilk sözleşmelerimizi yaptığımız tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Gaziantap'te 4 bin 442 konut ve köy evi, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 4590, Malatya'da 2420, Osmaniye'de konutlarımız olmak üzere 13 bin 866 konutumuzun yapımını başlatmıştık.
Yarın da Kahramanmaraş Afşin'de 588, Yeşilyurt'ta 1548 olmak üzere 2130 konutun sözleşmelerini yapacağız. 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar yaklaşık 21 bin konutumuzun yapımını başlatmış olacağız.
Fay hatlarını önümüze koyuyoruz zemin etütleri ile yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte şehrin içindeki yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz. Maraş'ımızda şehrimizi aldığı unvana yaraşır şekilde hep birlikte ayağa kaldıracağız. Şehrin tüm dinamikleri ile birlikte esnafıyla sanayicisiyle birlikte 4 saattir onların görüşlerini aldık. Hep birlikte dinledik.
"TOKİ ELİYLE YAPTIĞIMIZ KONUTLARIMIZ NASIL DİMDİK DURUYORSA AYNI ANLAYIŞLA YAPACAĞIZ"
TOKİ eliyle yaptığımız konutlarımız nasıl dimdik duruyorsa aynı anlayışla yapacağız. Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Onların restorasyonları ile birlikte inşallah en büyük eseri bu amaçla gerçekleştirmiş olacağız. Allah'ın izniyle 10 ilimizde eş zamanlı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kahramanmaraş'ımızda milletimizin desteği ile bu çalışmaları yapacağız.
Kahramanmaraş'ımızda sanayicimizi dinledik. Sanayi Bakanlığı'mızla tespitler yapılıyor. Vatandaşlarımıza yeni sanayi yerlerinin yapımı noktasında çalışmalarımı başlatacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?
- Tarım Kredi Market'te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30'lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!
- BAĞ-KUR Tescil Affı son dakika 2023 | Çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı?
- Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı!
- MEB-EKYS 2023 ne zaman, hangi tarihte? Ertelendi haberi son durum ne? Sınav tarihleri açıklandı mı? SINAV TARİHİ DUYURUSU
- Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?
- 2023 Şaban Ayı gün gün TAKVİMİ | Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi?
- Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar
- Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?
- Yarın Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili 2023 hangi gün? Diyanet kandil ve dini günler takvimi
- BERAT KANDİLİ ORUCU ne zaman, kaç gün tutulur? 2023 Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri neler?
- Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023