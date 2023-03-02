Fahiş kiraya üçlü kıskaç! Soruşturma başlatıldı | 2 milyon TL’ye kadar ceza...





DÜNYADA SINIRLAMA VAR

Kira fiyatlarıyla ilgili denetimler birçok ülkede kanunlarla belirlenmiş durumda. Avusturya'da kira kontrolü kanunu ile konut kiralarında sınır var. Bu sınır konut sınıfı ve metrekaresine göre değişiyor. İngiltere'de 1988'de çıkarılan yasayla hem tahliye sebeplerini, hem de kira artışlarını sınırlamış. İtalya'da da kamu sık sık kiralara müdahale ediyor. Kira bedelleri ve tahliyeler donduruluyor, güncel sözleşmeler uzatılıyor. Hollanda'da Konut Kiracılığı Yasası, kirası belirli bir seviyeden düşük konutlar için kiranın yılda sadece bir kez artırılabileceğini, bu artışın devletin belirlediği orandan daha fazla olamayacağını öngörüyor.