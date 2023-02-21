Fırsatçılara "emlakçı" engeli! Fahiş fiyatlı satılık ve kiralık evlere aracılık etmeyecekler
ÖZEL HABER A Haber
İlk etapta yurtlara, otellere yerleştirilen depremzedeler, gittikleri şehirlerde yavaş yavaş ev arayışlarına da başladı. Ancak işleri onlar için zorlaştıran fırsatçılar da çıktı ortaya. Kira bedelini 15 gün içinde 2-3 katına çıkaran fırsatçı ev sahiplerine bu kez emlakçılar "dur" dedi. Bazı emlak uzmanları, kiralık ve satılık ev fiyatlarını yükseltenlere aracılık etmeyeceklerini duyurdular.
Fırsatçılar evlerini yüksek fiyattan kiralamak istedi ama karşılarında o işe aracılık yapmalarını beklediklerini emlakçıları buldu.
Yüksek fiyatlarla ilgili şikayetler artınca bazı emlakçılar söz biriliği yaptı.
Fırsatçılara aracılık etmedi. Üstelik ilanları da yayından kaldırıldı.
Emlakçılar kendileri inisiyatif aldı. Ama fırsatçılığın tam anlamıyla önüne geçebilmek için rayiç bedele göre bölge bölge tavan fiyat belirlenmesini istiyorlar.
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