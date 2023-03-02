Deprem bölgesindeki 600 bin konut için seferber oldular! İnşaat malzemecileri fiyatları sabitledi, müteahhitler "hazırız" dedi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye yaraları sarmak için harekete geçti. Deprem bölgesinde yıkık ve ağır hasarlı 600 bin konut için tüm taraflar seferber oldu. İnşaat malzemecileri fiyatları sabitledi, müteahhitler “Her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi. Hedef 1 yılda depremzedeyi sıcak yuvasına kavuşturmak.
11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin yaralarını sarmak ve depremzedeleri kalıcı konutlarına yerleştirmek için hükümetin yol haritası netleşmeye başladı.
Bölgede yıkılan ve ağır hasarlı durumundaki 600 bin konutun ivedilikle yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen illerde şehirlerin çeperlerindeki rezerv alanlarda çalışmaya başladı. Buralarda TOKİ bünyesinde üretilecek konutların ihaleleri hızla yapılırken, temeller atılıyor. Şehir merkezlerinde ise bilim adamlarıyla çalışılıp master planlar oluşturulacak. 11 ildeki topyekun inşaa harekâtına herkes destek vermek istiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile toplantılarda inşaat malzemecileri 'fiyat sabitleme' sözü verirken, müteahhit firmaları da makine-ekipman, işçi, mühendis desteği sunacaklarını belirtti. Depremzedeler için inşa edilecek kalıcı konutların yerlerinin belirlenmesi amacıyla bilim insanlarıyla görüşmeler yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te müteahhit ve inşaat malzemesi üreticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar için, üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorunda olduklarını söyleyen Kurum, "Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkânı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci doğru yönetmek zorundayız" dedi.
DEVASA RAKAMLAR
Söz konusu konutların aynı anda inşa edilmesi için ciddi bir makine ekipman, kalıp, işçi, inşaat malzemeleri ve tünel kalıp ihtiyacı ortaya çıktığını söyleyen sektör temsilcileri SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Ülkenin yüzde 15'i yıkılmış durumda, şu anda ihtiyaç duyulan her malzeme devasa rakamlara tekabül ediyor. Sektörümüzde bu konuda ciddi bilgi birikiminin yanı sıra gerekli ekipman mevcut. Biz sektör olarak bunu yapabilecek güçteyiz. Hepimiz üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapmaya talibiz" mesajı verdi.
YURTDIŞINDAN ŞEHİR PLANLAMACILARI GETİRDİK
Deprem bölgesinde üstyapı çalışmalarına her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyleyen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Bu konuya sadece bina inşa etmek olarak bakmıyoruz. Bir şehri şehir yapan tüm unsurların yeniden kazandırılması gerekiyor. Dernek olarak bu konuda ciddi bir bilgi birikimine sahibiz. Şimdi bu deneyimi sahada devletimize sunma zamanı" dedi. Londra'dan, Amerika'dan alanında uzman şehir planlamacılarını bölgeye getirdiklerini söyleyen Kalyoncu, şunları kaydetti: "Bu kişilerin oluşturulacak master plana akıl koymalarını sağlıyoruz."
SÜRECE DESTEĞE HAZIRIZ
Üzerlerine düşeni yapmaya hazır oldukları- nı söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bu konuda yapılan istişare toplantılarının önemine dikkat çekti. İnşaat sektöründeki firmaların sürece destek vereceğini anlatan Elmas, "Şehirlerimizin konut stokları büyük oranda hasarlı. Şu anda enkazlar kalkıyor. Şehirlerin yeniden inşasında elimizi taşın altına sokmaya hazırız" diye konuştu.
İHRACATTAN KISAR İÇ PİYASAYA VERİRİZ
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, çimento ve beton sektörü olarak 1 Şubat itibarıyla belirledikleri fiyatı sabitlediklerini söyledi. Sürece tüm sektörlerin omuz destek vermek zorunda olduğunu söyleyen Konukoğlu, şunları anlattı: "Bugün bir olma birlik olma zamanı. Bizim sektör olarak tüm ihtiyaca yanıt verecek kapasitemiz var. Gerekirse ihracattan kısar, iç pazarın ihtiyacını karşılarız. Bir sıkıntı yaşanmayacak."
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