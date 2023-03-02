Deprem bölgesindeki 600 bin konut için seferber oldular! İnşaat malzemecileri fiyatları sabitledi, müteahhitler "hazırız" dedi

Deprem bölgesinde kalıcı konutlar için, üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile hep birlikte bu süreci yürütmek zorunda olduklarını söyleyen Kurum, "Devletin gücünü bugün vatandaşa gösterme, her türlü imkânı vatandaşa verme günü. Bunu da hep birlikte yapmak zorundayız. Bunu yapacak güce ve kudrete sahibiz. El birliği içerisinde bu süreci doğru yönetmek zorundayız" dedi.