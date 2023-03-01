Depremzedelere ev sahibi-emlakçı eziyeti! Fahiş kira, ağır şartlar, yıllık sözleşme, kefil…

FİYATLAR UÇTU

Muhabiri: neden uçtu fiyatlar?

Emlakçı: Kiralık daire kalmayınca herkes bir anda. malesef bunu fırsata çeviren çok insan var.

Depremi, bir felaketi fırsat olarak gören vicdanı körelmiş ev sahipleri kiraları artırmakla yetinmiyor. Evi tutmak için ağır şartlar öne sürülüyor.

Emlakçı: 7500 kira 7500 depozito 7500 bizim komisyon. 22500 gibi bir rakam bir de memur kefil bulsanız iyi olur.

Muhabir: Çift depozito bir komisyon bir kira mı?

Emlakçı: 40 bin lira gibi bir masraf çıkıyor hocam.