Depremzedelere ev sahibi-emlakçı eziyeti! Fahiş kira, ağır şartlar, yıllık sözleşme, kefil…
Evsiz kalan yüz binlerce depremzede, başka illere göç etti. Yeni bir hayat umuduyla ev kiralamak isteyenler bu kez de ev sahibi, emlakçı eziyetiyle karşılaştı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş emlakçıları aradı, depremzede olduğunu söyledi. Bakın neler yaşadı...
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra evlerini yuvalarını kaybeden yüz binlerce vatandaş il değiştirmek zorunda kaldı. Bu kadar zorluğun arasında bir de ev sahibi-emlakçı zulmü ile karşı karşıya kaldılar.
Ev sahipleri bu afetzedelerin durumunu fırsata çevirmeye kalktı kira fiyatları fahiş şekilde yükseldi. Bu da yetmezmiş gibi ağır şartlar istediler kefil aradılar yıllık sözleşme talep ettiler. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş emlakçıları aradı, depremzede olduğunu söyledi. Bakın neler yaşadı...
Depremzede Ayşe Ezgeç: yaklaşık 3 haftadır buradayım ev bakıyoruz, ev yok. vermiyorlar
Muhabir: 45:29: neden böyle oldu acaba?
Emlakçı: İşte depremden dolayı maalesef. Zaten mecburlar 5 liraysa 10 lira yapayım diyen var.
Depremzede Ayşe Ezgeç: Birlik beraberlik bu zamanda olmayacaksa hiç olmasın
Muhabir: Fiyatta bir şey olur mu peki?
Emlakçı: Yok fiyatta kesinlikle yapmıyor.
Birkaç saniyede evleri yerle bir oldu. Sevdikleriyle birlikte hatıraları, gelecek planları da enkaz altında kaldı. Her şeylerini geride bırakıp, yeni bir hayat için başka illere giden depremzedeler bu kez de ev ararken ev sahibi eziyetiyle karşı karşıya kaldı. O isimlerden biri de Ayşe Ezgeç. Hatay'dan Ankara'ya geldi.
A Haber'e konuşan depremzede Ayşe Ezgeç, "Hatay İskenderun'dan geldim ben iki kızımla. Yaklaşık 3 haftadır buradayım ev bakıyoruz, ev yok. Vermiyorlar. Ellerindekini de memura vermek istiyorlar. En fazla 2-2,5 olan evler 5 bin lira." dedi.
Bazı ev sahipleri ve emlakçılar, deyim yerindeyse "felaketi" fırsata çevirmek istedi. Depremzedeye ev verenler fahiş kira, depozito ve komisyon isterken, yıllık sözleşme ve memur kefil gibi birçok şart öne sürüyor.
Depremzede Ezgeç, "5 bini de şöyle istiyorlar; 2 aylık depozito artı emlakçı bir kira parası istiyor. Şu an çok kötü durumdayız. Söylüyoruz depremzede ama vermiyorlar zaten. Memur istiyorlar. diyoruz 6 aylık peşin verelim onu da kabul etmiyorlar." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş emlakçıları aradı. Depremzede olduğunu söyledi. Aldığı cevaplar kabul edilecek gibi değildi...
DEPREMZEDEYE EV VERMİYORLAR
Muhabir: depremzedeye ev vermek istemiyorlar mı?
Emlakçı: Depremzedeye ev vermek istemeyenler var evet.
Muhabir: Son 15 günde arttığını söylüyorlar kiraların…
Emlakçı: Tabi tabi tabi
FİYATLAR UÇTU
Muhabiri: neden uçtu fiyatlar?
Emlakçı: Kiralık daire kalmayınca herkes bir anda. malesef bunu fırsata çeviren çok insan var.
Depremi, bir felaketi fırsat olarak gören vicdanı körelmiş ev sahipleri kiraları artırmakla yetinmiyor. Evi tutmak için ağır şartlar öne sürülüyor.
Emlakçı: 7500 kira 7500 depozito 7500 bizim komisyon. 22500 gibi bir rakam bir de memur kefil bulsanız iyi olur.
Muhabir: Çift depozito bir komisyon bir kira mı?
Emlakçı: 40 bin lira gibi bir masraf çıkıyor hocam.
Bazı ev sahipleri ise bu zor günde yardım eli uzatmak yerine emlakçısının depremzedeye ev vermemesini istedi.
Muhabir: Depremzedeye ev vermek istemiyorlar mı?
Emlakçı: Depremzedeye ev vermek istemeyenler var evet.
Muhabir: Neden peki?
Emlakçı: Genelde 3 ay oturacaklar evimi berbat edip gidebilirler diye…
A Haber ekiplerinden Mehmet Sabri Uğurbaş Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 30 emlakçı ile görüştü. Depremzede olduğumuzu söyledi. Ev sahipleri evi uzun vadede kiraya vermek istediklerini ya da opsiyonlandığını söyledi. Bazı emlakçılar da depremden sonra kiraların tavan yaptığını itiraf etti. Dolayısıyla depremzede için başka illerde kiralık ev bulmak bile oldukça zor. Böyle bir dönemde kiraların yükselmesini değil ev sahiplerinin kiraları indirmesini beklenirdi.
Depremzede Ayşe Ezgeç, "Bizim düne kadar evimiz vardı, işimiz vardı. Her şeyimiz düzenli gidiyorduk zaten. Evimiz olduktan sonra geri gideceğiz zaten burada kalmayacağız. Çok üzücü bir durum." şeklinde konuştu.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrası Ankara'daki fahiş kira artışlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Fahiş artış yapan ev sahipleri tespit edilecek. Cezalar kesilecek.
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