Mersin’de çileden çıkaran olay! Depremi fırsat bilip kiralara fahiş zam yaptılar

Ama gelen depremzedelerin hepsinin burada akrabaları var; bir de mesafe çok yakın. Depremzedelerin en yakın göç edecekleri il Mersin. İnanın bunu zor başaracağız. Açıklamaktan dilimde tüy bitti, yaklaşık 7-8 yıldır 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlarının hayata geçmeyişi var. Lütfen, bir an önce bu imar planları hayata geçsin, şehir imara açılsın, bir an önce konut üretilsin; hem depremzede kardeşimizin hem normal vatandaşımızın ihtiyacı karşılansın. Arz ve talep dengelensin, fırsatçıların önü kesilsin" şeklinde konuştu.

"DEPREMZEDELERİMİZ BİZE ULAŞSINLAR"

Emlakçılar olarak depremzedelere evlerini, ofislerini açtıklarını belirten Canpolat, her bir ofisin 3-4 kiralık daire verdiğini ve hizmet bedeli almadığını söyledi. Depremzedelere fahiş kiralarla karşılaştıklarında yapmaları gerekenlerle ilgili de bilgi veren Canpolat, "Odamıza, Ticaret İl Müdürlüğüne, Ticaret Bakanlığının ihbar hattına, Maliye Bakanlığına başvursun.

Biraz el vicdan olması lazım. Olağanüstü günler yaşıyoruz. Biraz da mülk sahiplerimizin empati yapmaları lazım. Empati çok önemli. Eğer bir insan ahlak ve vicdan sahibi ise düşünün ki Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki deprem Mersin'de oldu ve aynı durumda biz varız; bize bu yapılsa acaba biz bunu kabul eder miyiz? Lütfen empati kursunlar. Depremzedelerimiz de bize ulaşsınlar. Biz elimizden gelen desteği, katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.