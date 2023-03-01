Türkiye’nin gurur kaynağı Türk Hava Yolları yine rakiplerini solladı! THY’den 2022 yılında dev kar!

"HER ENGELİ AŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var."

"Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat'ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2.400'ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik."

DEPREM BÖLGESİNE BÜYÜK DESTEK

"Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD'a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1'er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız." dedi.