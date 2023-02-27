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Şanlıurfa'da fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve nakliyecilere ceza

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Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Şanlıurfa’da fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve nakliyecilere ceza

Şanlıurfa Valiliği, fahiş fiyat uygulayan emlak ve nakliye işletmelerine yönelik denetimlerde 405 bin lira ceza uygulandığını bildirdi. Açıklamada, "Denetimlerde, 619 işletme denetlenmiş, 134 ceza tutanağı düzenlemiş, 405 bin lira para cezası kesilmiştir. Denetimler devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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