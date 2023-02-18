İçişleri Bakanlığı’ndan ’fahiş fiyat’ kararı: Ücretler belirlendi

TAŞINMA FİYAT TARİFELERİ BELİRLENDİ

Buna göre, 4+1'e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli piyasa koşullarında; şehir içi (25 kilometre dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6.000 TL, İl sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işi, işçilik bedeli dahil azami 9.000 TL'ye gerçekleştiriliyor.

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL olduğu, bu bedele azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca 1.000 TL varış noktası asansör bedeli, 2.000 TL varış noktası işçilik bedeli ve 1.000 TL şoför ücreti ekleniyor.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10'uncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1.000 TL, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınıyor.