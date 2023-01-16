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Sıfır Atık Projesi’ni izledi dondurma çubuklarıyla çerçeve yaptı! Emine Erdoğan’ın tebrik ettiği aile konuştu: Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Sıfır Atık Projesi’ni izledi dondurma çubuklarıyla çerçeve yaptı! Emine Erdoğan’ın tebrik ettiği aile konuştu: Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı

Temiz ve yaşanabilir bir gelecek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni televizyonda gören 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu. dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaptı. Yaptığı çerçeveyi yazdığı bir mektupla Emine Erdoğan’a gönderen minik Atahan, “Dondurma yemeyi çok seviyorum, çubuklarını atmak istemedim.” derken, annesi Meltem Uyaroğlu, “Emine Hanım’ın hassasiyetini bildiğimiz için ona hediye etmek istedik. Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı. Hiç umudum yoktu. Çok kıymetli bir proje için desteğimiz olsun istedik.” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu, topladığı dondurma çubuklarını el sanatına dönüştürdü. Televizyonda gördüğü Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek için atık çubuklardan resim çerçevesi yaptı. Çalışmasını hediye olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a gönderdi. Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından Urfalı Atahan'ın minik hediyesini paylaştı. Emine Erdoğan, "Güzel yavrum Atahan, hediyen beni çok mutlu etti. Seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz." dedi. Atahan'ın geri dönüşüm fikri, Türkiye'nin gündemine oturdu.

"UMUDUMUZ YOKTU AMA DÖNÜŞ OLDU"

Sabah'ın haberine göre, Atahan'ın annesi Meltem Uyaroğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'ndan çok kısa sürede dönüş aldıklarını söyledi. Uyaroğlu, şunları söyledi: "Oğlum sürekli evde kartonlardan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dondurma çubuklarını da biriktirdi. Sonra bir gün 'bunlardan çerçeve yapmak istiyorum' dedi. O noktada da yardımcı oldum ben de. Daha sonra Emine Hanım'ın hassasiyetini bildiğimiz için ona hediye etmek istedik. Bir mektup yazdık. Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı. O kadar kişi arasından bizi mi arayacaklar, açıkçası geri dönüş beklemiyordum. Hiç umudum yoktu. Çok mutlu olduk. Çok kıymetli bir proje için desteğimiz olsun istedik." dedi.

"DONDURMA YEMEYİ ÇOK SEVİYORDUM"

Atahan Uyaroğlu ise "Dondurma yemeyi çok seviyorum, çubuklarını atmak istedim. Bunu yaptık. Çerçevemi Emine Erdoğan'a gönderdim ve çok da mutlu oldum. Babam, Emine Erdoğan'ın Twitter'da paylaşımını gösterdi. Çok sevindim. Sıfır Atık Projesi'ni destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'A MEKTUP YAZMIŞTI

Hediyeyi gönderen Atahan'ın yazdığı mektupta, "Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesini ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma buçuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim" ifadeleri yer almıştı.

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