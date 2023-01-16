Sıfır Atık Projesi’ni izledi dondurma çubuklarıyla çerçeve yaptı! Emine Erdoğan’ın tebrik ettiği aile konuştu: Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı
Temiz ve yaşanabilir bir gelecek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni televizyonda gören 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu. dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaptı. Yaptığı çerçeveyi yazdığı bir mektupla Emine Erdoğan’a gönderen minik Atahan, “Dondurma yemeyi çok seviyorum, çubuklarını atmak istemedim.” derken, annesi Meltem Uyaroğlu, “Emine Hanım’ın hassasiyetini bildiğimiz için ona hediye etmek istedik. Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı. Hiç umudum yoktu. Çok kıymetli bir proje için desteğimiz olsun istedik.” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu, topladığı dondurma çubuklarını el sanatına dönüştürdü. Televizyonda gördüğü Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek için atık çubuklardan resim çerçevesi yaptı. Çalışmasını hediye olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a gönderdi. Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından Urfalı Atahan'ın minik hediyesini paylaştı. Emine Erdoğan, "Güzel yavrum Atahan, hediyen beni çok mutlu etti. Seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz." dedi. Atahan'ın geri dönüşüm fikri, Türkiye'nin gündemine oturdu.
"UMUDUMUZ YOKTU AMA DÖNÜŞ OLDU"
Sabah'ın haberine göre, Atahan'ın annesi Meltem Uyaroğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'ndan çok kısa sürede dönüş aldıklarını söyledi. Uyaroğlu, şunları söyledi: "Oğlum sürekli evde kartonlardan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dondurma çubuklarını da biriktirdi. Sonra bir gün 'bunlardan çerçeve yapmak istiyorum' dedi. O noktada da yardımcı oldum ben de. Daha sonra Emine Hanım'ın hassasiyetini bildiğimiz için ona hediye etmek istedik. Bir mektup yazdık. Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı. O kadar kişi arasından bizi mi arayacaklar, açıkçası geri dönüş beklemiyordum. Hiç umudum yoktu. Çok mutlu olduk. Çok kıymetli bir proje için desteğimiz olsun istedik." dedi.
"DONDURMA YEMEYİ ÇOK SEVİYORDUM"
Atahan Uyaroğlu ise "Dondurma yemeyi çok seviyorum, çubuklarını atmak istedim. Bunu yaptık. Çerçevemi Emine Erdoğan'a gönderdim ve çok da mutlu oldum. Babam, Emine Erdoğan'ın Twitter'da paylaşımını gösterdi. Çok sevindim. Sıfır Atık Projesi'ni destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
EMİNE ERDOĞAN'A MEKTUP YAZMIŞTI
Hediyeyi gönderen Atahan'ın yazdığı mektupta, "Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesini ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma buçuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim" ifadeleri yer almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?
- FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?
- Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...
- Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?
- ZAMLI SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI! 2023 Ocak ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
- Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Hastaneye mi kaldırıldı? Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hastalığı nedir?
- İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?
- e-Okul Not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS 1. dönem karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme!
- MSÜ başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2023 MSÜ sınavı ne zaman, şartları neler? Milli Savunma Üniversitesi BAŞVURU SAYFASI!
- DSİ personel alımı son günler... 2023 Devlet Su İşleri sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? ŞARTLAR VE KADROLAR!