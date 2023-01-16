Sıfır Atık Projesi’ni izledi dondurma çubuklarıyla çerçeve yaptı! Emine Erdoğan’ın tebrik ettiği aile konuştu: Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı

"UMUDUMUZ YOKTU AMA DÖNÜŞ OLDU"

Sabah'ın haberine göre, Atahan'ın annesi Meltem Uyaroğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'ndan çok kısa sürede dönüş aldıklarını söyledi. Uyaroğlu, şunları söyledi: "Oğlum sürekli evde kartonlardan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dondurma çubuklarını da biriktirdi. Sonra bir gün 'bunlardan çerçeve yapmak istiyorum' dedi. O noktada da yardımcı oldum ben de. Daha sonra Emine Hanım'ın hassasiyetini bildiğimiz için ona hediye etmek istedik. Bir mektup yazdık. Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı. O kadar kişi arasından bizi mi arayacaklar, açıkçası geri dönüş beklemiyordum. Hiç umudum yoktu. Çok mutlu olduk. Çok kıymetli bir proje için desteğimiz olsun istedik." dedi.

"DONDURMA YEMEYİ ÇOK SEVİYORDUM"

Atahan Uyaroğlu ise "Dondurma yemeyi çok seviyorum, çubuklarını atmak istedim. Bunu yaptık. Çerçevemi Emine Erdoğan'a gönderdim ve çok da mutlu oldum. Babam, Emine Erdoğan'ın Twitter'da paylaşımını gösterdi. Çok sevindim. Sıfır Atık Projesi'ni destekliyoruz." ifadelerini kullandı.