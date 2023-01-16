FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasaların gözü yılın ilk Fed faiz toplantısına çevrildi. Arama motorlarında sıklıkla, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?", "Fed 2023 toplantı tarihleri belli oldu mu?" gibi soruların cevapları araştırılıyor. Fed, 2022 yılının son toplantısında faizi 50 baz puan artırmıştı. Peki Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?