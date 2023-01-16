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FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed 2023 faiz kararının ne yönde olacağına dair araştırmalar hız kazandı. ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. Yılın ilk Fed faiz kararı ile ilgili arama motorlarında, "ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?", "Fed 2023 toplantı tarihleri belli oldu mu?" sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Küresel piyasaların gözü yılın ilk Fed faiz toplantısına çevrildi. Arama motorlarında sıklıkla, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?", "Fed 2023 toplantı tarihleri belli oldu mu?" gibi soruların cevapları araştırılıyor. Fed, 2022 yılının son toplantısında faizi 50 baz puan artırmıştı. Peki Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?

2023 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantı günü 31 Ocak ve 1 Şubat 2023 tarihleri olarak duyuruldu. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

2023 TOPLANTI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

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