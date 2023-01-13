Sürdürülebilirlikte yol haritası Turkuvaz’da çiziliyor

SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın yönetiminde gerçekleşecek, "Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Sürdürülebilirlik ve Dayanışma İçin Nasıl Bir Liderlik Gerekiyor?" ikinci panelde ise, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı Ebru Şenel Erim konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak.

Programın devamında, Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumları ödüllendirmek üzere "Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni" düzenlenecek.

Zirve, https://www.surdurulebiliryuzyil.com adresinden ve InBusinessTR YouTube'dan canlı olarak canlı izlenebilecek.