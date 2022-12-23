23 Aralık 2022, Cuma
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"Sıfır Atık Medya Ödülü" Turkuvaz Medya'ya verildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gençlere önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak" ifadelerini kullanırken artık sorunların konuşmaktan öteye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Düzenlenen törende "Sıfır Atık Medya Ödülü" Turkuvaz Medya'ya verilirken, ödülü A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen aldı.