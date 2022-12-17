Emine Erdoğan’ın himayesinde Sıfır Atık Projesi! Bakan Murat Kurum “Bu çok önemli bir başarı”

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU ÜLKE İÇİN KENDİNİ FEDA ETMİŞ BİR LİDER"

Bakan Kurum, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğu" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanımız bu ülke için kendini feda etmiş bir lider. Bugün baktığımızda dünyada bu liderlerin sayısı maalesef çok fazla değil. Biz bu manada şanslıyız. Türkiye Cumhuriyeti olarak böylesi güzel bir lidere sahip olduğumuz için kıymetini bilmemiz lazım. Onunla çalışma konusuna gelindiğinde ise gerçekten Cumhurbaşkanımız; her türlü detaya girer, her türlü detayı bir bir takip eder. Sorar, soruşturur ve işin neticesini alana kadar da o takibi bırakmaz. Size inanıyor ve güveniyorsa sonuna kadar arkanızda durur. Allah razı olsun kendisinden… Biz de onunla çalışmanın onurunu, gururunu yıllardır yaşıyoruz. Dün Genel Müdürlükte, bugün Bakanız, bu makamda yaşıyoruz. İleride ne olursa olsun yine onunla birlikte bu davanın bir lideri olarak onur ve gurur duyacağız. Bu mücadeleden bir gün bile olsun uzaklaşmayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz."