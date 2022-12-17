Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Projesi! Bakan Murat Kurum “Bu çok önemli bir başarı”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Giresun’da gençlere bir araya gelerek, “Yeni bir yüzyıla giriyoruz sevgili gençler. Bu yüzyıl ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak. İnşallah sürdürülebilirliğin yüzyılı, ekonominin, şefkatin, gençliğin yüzyılı olacak… Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüyeceğiz. Hep birlikte, milletimizle birlikte yürüyeceğiz… 2023’deki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak" dedi. Bakan Kurum öte yandan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz ‘Sıfır Atık’ projemiz ise dün itibariyle 105 ülkenin desteği ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu kapsamda her yıl ‘30 Mart günü Sıfır Atık Günü’ olarak ilan edildi. Bu çok önemli başarı; sizlerin, gençlerimizin başarısı…” diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için geldiği Giresun'da gençlerle bir araya geldi. Bulancak Millet Bahçesi'nde gençlere hitap eden Bakan Kurum, AK Parti hükümeti olarak 20 yıldır her alanda yenilikler yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Eser ve hizmet siyasetine ilk günkü aşkla devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Dertliyiz, dertli olduğumuz içinde bu hizmetleri büyük bir aşk ve şevkle yapmaya gayret gösteriyoruz. İlim nerdeyse o ilmin peşinden koşuyoruz. 81 ilimizde, millet bahçeleri yapıyoruz. Millet bahçeleriyle şehirlerimizi daha yeşil, daha yaşanabilir yapmak üzere projeler yürütüyoruz." diye konuştu.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ARTIK AFETLE EN HIZLI ŞEKİLDE MÜCADELE VEREN, VATANDAŞIN TALEPLERİNİ EN HIZLI ŞEKİLDE KARŞILAYAN BİR TÜRKİYE VAR"
Bakan Murat Kurum, Türkiye'de son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin gittikçe artığına dikkat çekerek, "Ortak evimiz dünyamız ısınıyor ve bu ısınmayla birlikte iklim değişikliğinin etkilerini sellerle, yangınlarla, hortum, fırtına gibi afet olaylarıyla yaşıyoruz. Bundan 2 yıl önce Giresun'umuzda yine bir sel felaketi yaşandı. Afet olur olmaz tüm ekibimizle, Dereli'de, Doğankent'imizdeydik. Belki onlarca yıl yağmayacak yağış saatler içerisinde düştü. Birinci katlara, hatta ikinci katlara kadar yağmurla birlikte gelen çakıl ve kum evlerin içine kadar dolmuştu. Biz hemen geldik o gün yeni Dereli'yi, yeni Doğankent'i müjdeledik. Dedik ki gençlerimize, milletimize daha güzel yuvalar kuralım. Milletimiz en güzelini hak ediyor. Evlerimizi bir yıl içerisinde tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik. İstiyorum ki hiçbir kardeşimiz açta, açıkta kalmasın. O gün onların acılarına, gözyaşlarına şahit olduk ve onlarla birlikte o acıları paylaştık, bugün de mutluluklarını, dualarını paylaşıyoruz. İşte devlet böyle bir şey... Geçmişe baktığınızda maalesef yaşanan afetlerin altında kalan bir Türkiye vardı. Hamdolsun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık afetle en hızlı şekilde mücadele veren, vatandaşın ihtiyaçlarını, taleplerini en hızlı şekilde karşılayan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.
"EMİNE ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE YÜRÜTÜLEN SIFIR ATIK PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI"
İklim değişikliğini en aza indirmek projeler yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, "İklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek gerek sanayi alanında, gerek yenilenebilir enerji alanında, gerek tarımda, gerek turizmde ve bütün alanlarda 2053'e ilişkin bir hedef ortaya koyduk ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Daha temiz dünyaya erişebilmek adına da yeşil alanlarımızı, yutak alanlarımızın sayısını, miktarını artırıyoruz. Millet bahçelerimiz de bu anlamda üretilen emisyonları yutacak alanlar. O yüzden de çok çok önemli. Biz bugüne kadar 81 ilimizde 72 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz 'Sıfır Atık' projemiz ise dün itibariyle 105 ülkenin desteği ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamda her yıl '30 Mart günü Sıfır Atık Günü' olarak ilan edildi. Bu çok önemli başarı; sizlerin, gençlerimizin başarısı…" diye konuştu.
"YENİ TÜRKİYE YÜZYILI EKONOMİNİN, ŞEFKATİN, GENÇLİĞİN YÜZYILI OLACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonu hakkında konuşan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni bir yüzyıla giriyoruz sevgili gençler. Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak. İnşallah sürdürülebilirliğin yüzyılı, ekonominin, şefkatin, gençliğin yüzyılı olacak. Biz gençlerimiz için yeni projelerimizi, yeni hayallerimizi, onlarla birlikte gerçekleştireceğiz ve sizlerle birlikte daha yapacağımız çok önemli işlerimiz var. Şunu gururla söylemek gerekir ki; sizler doğduğunuz andan itibaren asla değerini yitirmeyecek bir hazineye sahipsiniz. Sizler için canını hiç düşünmeden feda etmiş, Mehmetçiğimizin emaneti cennet vatanımızdır. Yavuz Selim'in, Fatih'in emekle, alın teriyle, azimle yüzlerce yıl mücadele ederek zaferle inşa ettiği kadim medeniyetimizdir. Ecdadımızın bize bıraktığı değerlerdir. İşte sizin en önemli hazineniz, gücünüz bizim medeniyetimizdir, tarihimizdir, geçmişimizdir. İnşallah koşullar ne olursa olsun, siz asla ve asla mücadele etmekten geri durmayın. Çünkü siz kutlu bir neslin evlatlarısınız, torunlarısınız. Emin olun sizin damarlarınızda akan kan, işte ecdadımızın bize miras bıraktığı bu değerlerdir, kültürdür, hazinedir. Dolayısıyla bu hazinemizi, gücümüzü çok iyi bileceğiz ve inşallah sizler su ne şiddette akarsa aksın bu emaneti, umudu kıyıya sağ salim çıkaracaksınız. Bizler de bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz olarak da sizlere hizmet edeceğiz, sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz ve sizlerle inşallah daha güzelini, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz."
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE 2023, 2053, 2071 YILINA BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİYLE YÜRÜYECEĞİZ"
Türk milletinin fikir ve eser medeniyetine sahip olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Yunus gibi düşüneceğiz, Sinan gibi eser üretecek hizmet edeceğiz. Bu eserlerimizi, hizmetlerimizi tarihte olduğu gibi bugün de yollarımızla, parklarımızla, konutlarımızla, hava limanlarımızla, hastanelerimizle daha iyisini, daha güzelini yapacağız ve geleceğimize, çocuklarımıza emanet edeceğiz. Türkiye Yüzyılında bu eserleri yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılının neferi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüyeceğiz. Hep birlikte, milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda hiçbir zaman biz vatandaşımızın talepleri, ihtiyaçları karşısında duyarsız kalmadık. Hep onlarla birlikte yol yürüdük." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, mesleki birikimlerini aktardı. Yoğun çalışma temposunda milletin desteği ile motive olduklarını ifade eden Bakan Kurum, "Gençlerimizin coşkusuyla mutlu oluyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek sunduğumuzu düşündüğümüz için mutlu oluyoruz. İnşallah bu görevleri sizlere emanet edeceğiz. Siz de o mutluluğu yine bizler gibi yaşayacaksınız. Motivasyonumuzdaki en önemli değer bu." diye konuştu.
"2023'DEKİ HEDEFİMİZ, 50 BİN GENCİMİZE İSTİHDAM OLUŞTURMAK"
Gençlere istihdam oluşturmak için projeler geliştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "2023'deki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak. Bunun yaklaşık 3 binini Bakanlığımızda personel olmak üzere çeşitli birimlerimizde gerçekleştireceğiz." dedi. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında dolaylı olarak 200 bin yeni istihdam getireceğini söyleyerek, "Burada gençlerimiz çalışacak. Şartnamelere yeni zorunluluklar getiriyoruz. Örneğin, yeni mühendis ve mimar çalıştırma zorunluluğu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de istihdam adına gençlerimizin umudu adına, geleceği adına bu projeleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, gençlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebine karşılık ise Giresun'da gerçekleştirilecek olan bir programda tanıştırabileceği sözünü verdi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BU ÜLKE İÇİN KENDİNİ FEDA ETMİŞ BİR LİDER"
Bakan Kurum, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğu" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Cumhurbaşkanımız bu ülke için kendini feda etmiş bir lider. Bugün baktığımızda dünyada bu liderlerin sayısı maalesef çok fazla değil. Biz bu manada şanslıyız. Türkiye Cumhuriyeti olarak böylesi güzel bir lidere sahip olduğumuz için kıymetini bilmemiz lazım. Onunla çalışma konusuna gelindiğinde ise gerçekten Cumhurbaşkanımız; her türlü detaya girer, her türlü detayı bir bir takip eder. Sorar, soruşturur ve işin neticesini alana kadar da o takibi bırakmaz. Size inanıyor ve güveniyorsa sonuna kadar arkanızda durur. Allah razı olsun kendisinden… Biz de onunla çalışmanın onurunu, gururunu yıllardır yaşıyoruz. Dün Genel Müdürlükte, bugün Bakanız, bu makamda yaşıyoruz. İleride ne olursa olsun yine onunla birlikte bu davanın bir lideri olarak onur ve gurur duyacağız. Bu mücadeleden bir gün bile olsun uzaklaşmayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz."
GİRESUN'DA BİR DİZİ İNCELEMEDE BULUNDU"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Giresun'nda gün içerisinde bazı ziyaretlerde bulundu, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi ve önceki gün annesi vefat eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'e, Görele ilçesindeki evinde taziye ziyaretinde bulundu.
"ÇAYKUR FABRİKASI'NIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLGİLİ KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI"
Bakan Kurum, daha sonra Tirebolu ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası'nı ziyaret etti.
Bakan Kurum, buradaki ziyaretinde Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından ÇAYKUR Fabrikası'nın dönüşümü için ilgili kurumların çalışmalara başlandığını belirtti.
"GİRESUN'A YENİ BİR SOSYAL TESİS KAZANDIRIYORUZ"
Bakan Murat Kurum, şuan da kullanılmayan eski Necatibey İlkokulunu da restore edileceğini belirterek, "Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer Beyle telefonda görüşerek kendilerinin desteklerini de aldık, Valiliğimiz ve Belediyemiz işbirliğiyle Giresunumuza güzel bir sosyal tesis olarak tekrar kazandırıyor ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda Giresun il merkezinde kentsel yenileme projesini başlatıyoruz. Zeytinlik Mahallesinde yer alan tarihi binaları yeniliyoruz. Yanında yer alan tescilli olmayan yapıları da yıkıyoruz." dedi.
Bakan Murat Kurum, ardından Giresun Belediyesince eski çöp alanında yürütülen "Doğu Park Galericiler Sitesi" projesini ve tarihi Giresun evlerinin yer aldığı Zeytinlik Mahallesinde incelemelerde bulundu. AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile görüşen Bakan Kurum, Bulancak Millet Bahçesi'ni de ziyaret edip, vatandaşlara balık ekmek ikram etti.
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