Son dakika: Orta gelire konut kampanyası! İşte kredi faiz oranları | Detaylar belli oldu

Orta gelirliye yönelik konut projesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız" dedi.

Konut kredilerinde ise gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Kurum bununla ilgili de çalışmalar olduğu bildirdi.