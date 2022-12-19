Son dakika: Orta gelire konut kampanyası! İşte kredi faiz oranları | Detaylar belli oldu
Son dakika haberleri... TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında orta gelire konut kampanyasında detaylar belli oldu. Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak. Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor. Kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.
TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında orta gelire konut kampanyasında detaylar belli oldu.
ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASI İÇİN ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.
İŞTE ORTA GELİR KONUT PROJESİ İÇİN DETAYLAR
Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek. İşte onlardan bazıları;
- Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
- 1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
- Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
- Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
- Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
- Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek
BAKAN KURUM: GELİRE GÖRE FAİZ ORANI
Orta gelirliye yönelik konut projesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız.' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilerin konut sahibi olması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, gelire göre farklı faiz oranı uygulaması yapılacağını da belirtti.
Orta gelirliye yönelik konut projesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız" dedi.
Konut kredilerinde ise gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Kurum bununla ilgili de çalışmalar olduğu bildirdi.
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