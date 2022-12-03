Konutta 'gelire göre faiz' dönemi! Faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor
'Konut kredisinde 'gelire göre faiz' dönemi başlıyor. Peki, bu ay içerisinde başlayacak konut kampanyasının detayları neler? Alt, orta ve üst gelir grubu için faiz oranı yüzde kaç olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Hakan Akdoğan A Haber canlı yayınında verdi.
Konutta 'gelire göre faiz' dönemi başlıyor. Alt, orta ve üst gelir için üç farklı faiz oranı olacak. ! Faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor. Bu ay başlayacak kampanya ile sektörün canlanması hedefleniyor.
Yeni kampanya ile fiyatlar düşer mi? Bu ay içerisinde başlayacak konut kampanyasının detayları neler? Alt, orta ve üst gelir grubu için faiz oranı yüzde kaç olacak? Hakan Akdoğan öne çıkan sözleri:
"İpotekli satışlar çok ciddi önem arz ediyor. Bunu ekim ayında gördük, 102 bin satış yapıldı. İpotekli satışlar yüzde 15'e kadar geriledi. Oranlar yüksek olunca vatandaşın ilgisi az oluyor. Sektörde satışlarda çok ciddi azalışlar var.
Yeni kampanyanın çok ciddi hareketlilik getireceğini öngörüyoruz. Gelire göre faiz uygulaması çok doğru bir uygulama olacak. Burada öncelikli grupların olması lazım. Konuta ulaşılabilirliği kolaylaştırmak gerekir. Alt gelir grubu vatandaşlara öncelik tanımak da doğrusu olacaktır. Bakıldığı zaman evin fiyatı arttıkça artan bir faiz oranı evin fiyatı azaldıkça düşen bir oran var. Buna yönelik tedbirler alınacaktır.
Çünkü faizler indiğinde aslında piyasalar hareketlensin alt gelir grubu vatandaşlar konuta ulaşsın diye atılan bu adımları manipüle eden ya da spekülatif atışlarla fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı alınacak tedbirlerle bunun önüne geçecektir. Emlak Konut'un yapacağı ve özel sektörü dahil edeceği bir kampanya var. Bu yeni adım konut üretimini de hızlandıracaktır. Konut üretiminin ne kadar önemli olduğunu bu dönem içerisinde gördük.
Alt, orta ve üst gelir grubu olarak 3'e ayrılacak sistem. Burada konut bedeline göre faiz oranı olacak. Örneğin; konut 2 milyonun üzerinde ise 0,79 olacak. Bu rakamında altında ise faiz oranı 0,69 olacak gibi düşünebiliriz. Burada evin değerine göre faiz oranları belirlenecek. Bu da vatandaşlarımızın alacağı konut tipine göre kolaylık sağlayacak. Devletin bunu yapmasının sebebi vatandaşın eve ulaşmasını kolaylaştırmak.
Şu anda atılan adımlar çok önelim ve çok doğru. Spekülatif fiyat artışı ile kendine fırsatçılık yaratmak isteyen kesimler olabilir. Bu konu üzerinde tedbirler alınmalı ve alınmıştır. Burada iyi bir adım atalım derken bir daha fiyatların yükselmesinin mutlaka önüne geçilmesi lazım. Hiç ekonomik gerekçe olmadan yakın zamanda bir faiz indirimi oldu ve o gün gece yüzde 20-30 konut fiyatlarının yükseldiğini gördük.
Fırsatçılar kendilerine alan buldukça vatandaşı mağdur ediyor. Bu ülke hepimizin barınma ihtiyacı insanlarımızın en temel hakkı bu birilerini zenginleştirecek ya da kendilerine fırsat doğurmak için yapılan kampanyalar değil. Burada amaç vatandaşın konuta ulaşmasının önünü açmak. Aslında bu kampanyanın tüm kesimlerde olması gerekir. Kapsayıcılık da çok önemli. Kampanya hem sıfır da hem 2. elde geçerli olmalı."
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