Konutta ’gelire göre faiz’ dönemi! Faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor

Fırsatçılar kendilerine alan buldukça vatandaşı mağdur ediyor. Bu ülke hepimizin barınma ihtiyacı insanlarımızın en temel hakkı bu birilerini zenginleştirecek ya da kendilerine fırsat doğurmak için yapılan kampanyalar değil. Burada amaç vatandaşın konuta ulaşmasının önünü açmak. Aslında bu kampanyanın tüm kesimlerde olması gerekir. Kapsayıcılık da çok önemli. Kampanya hem sıfır da hem 2. elde geçerli olmalı."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN