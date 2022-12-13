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Orta Gelire Konut Kampanyası! Bakan Kurum'dan açıklama geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Orta Gelire Konut Kampanyası! Bakan Kurum’dan açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz, yakında açıklayacağız." dedi.

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