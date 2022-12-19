Alman basınından 2023 tatilcilerine Türkiye önerisi! Ne İspanya ne de Yunanistan
Türkiye'nin nefes kesen doğası, mavi bayraklı plajları, eşsiz lezzetteki kültürel yemekleri yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Alman tur operatörleri tarafından yapılan değerlendirmede, İspanya ya da Yunanistan gibi ülkelerin yerine Türkiye'nin tercih edilmesi gerektiğini yazdı. Söz konusu 20236 analizinde hem tarih hem de fiyat-performans olarak Türkiye'nin kaliteli bir tatil sunduğu ifade edildi.
Alman basını Türkiye'nin yabancı turistler için tercih edilecek en önemli yerlerden biri olduğunu yazdı. Alman basınından "Touristik Aktuell" adlı internet sitesi, Türkiye'de 2023 yaz tatili konusunda beklentilerin yüksek olduğunu yazdı.
Türkiye, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turistlerin gözde mekanları arasında ilk sırayı aldı. 2022 yılı sonunda 50 milyon turist ve 44 milyar dolar turizm geliri hedefi açıklandı.
2023 İÇİN İYİMSER TABLO
Geçtiğimiz turizm yılındaki rekor rakamların ardından Türkiye'deki tur operatörlerinin gelecek yıl için son derece iyimser olduğu, hem uçuş hem de otel sektörlerinde kapasitelerin genişletildiği belirtildi.
EN YÜKSEK TURİST SAYISI VE GELİRİ HEDEFİ
Türkiye'deki turizm yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kutlanacağı 2023 yılında tarihin en yüksek turist sayısı ve gelirine ulaşmayı amaçlıyor.
Haberde, Alman Alltours patronu Willi Verhuven'in, 2024'te Türkiye'de en az 500 bin misafir ağırlamak istediği kaydedilerek, şunlar aktarıldı:
"Türk Rivierası, Alman tur operatörleri için en iyi 15 otel destinasyonu arasında bir numara. Türkiye, şu anda paket tur arama sorgularında İspanya, Mısır ve Yunanistan'ın çok ilerisinde."
ALMANLAR TÜRK TURİZMİNDEN MEMNUN
Türkiye'nin imajının son zamanlarda önemli ölçüde iyileştiği ifade edilerek, "Almanlar, Türk turizminin onlara sunduklarını takdir ediyor. İyi fiyat-performans oranı burada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Aynı zamanda bu bir kalite meselesi. Özellikle koronavirüs döneminde birçok otelci tesislerine yatırım yaptı ve tatil köylerini yeniledi." denildi.
TUR OPERATÖRLERİ SAYILARI İKİYE KATLAMAK İSTİYOR
En son rezervasyonların, daha ucuz rezervasyonlara yönelik hafif bir eğilime rağmen, Almanların kaliteye odaklandığını gösterdiği, tur operatörlerinin ise Türkiye için sayıları en az ikiye katlamak istediğine dikkat çekildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman, hangi dine mensup? Kaç gün sürüyor? Işıklar Bayramı neden kutlanır?
- Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?
- Gökhan Özen kimdir? Kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında, nereli? Ünlü şarkıcının son durumu ne?
- 'Yüksek emekli maaşı' bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...
- TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ | Bayburt TOKİ Aydıntepe, Demirözü, Merkez kura sonuçları Canlı İZLE! Nihai ve Yedek liste...
- TOKİ TOKAT, Artova, Erbaa, Merkez kura CANLI İZLE! TOKİ Tokat Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ... 2+1, 3+1 daire kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
- İDO ve BUDO seferleri iptal mi? 19 Aralık Pazartesi İDO - BUDO iptal olan seferler hangileri? Son duyurular
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...
- KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?
- 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi, İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağırılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?
- İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır?