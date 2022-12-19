Alman basınından 2023 tatilcilerine Türkiye önerisi! Ne İspanya ne de Yunanistan

Alman basını Türkiye'nin yabancı turistler için tercih edilecek en önemli yerlerden biri olduğunu yazdı. Alman basınından "Touristik Aktuell" adlı internet sitesi, Türkiye'de 2023 yaz tatili konusunda beklentilerin yüksek olduğunu yazdı.

Türkiye, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turistlerin gözde mekanları arasında ilk sırayı aldı. 2022 yılı sonunda 50 milyon turist ve 44 milyar dolar turizm geliri hedefi açıklandı.