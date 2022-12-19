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Alman basınından 2023 tatilcilerine Türkiye önerisi! Ne İspanya ne de Yunanistan

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Alman basınından 2023 tatilcilerine Türkiye önerisi! Ne İspanya ne de Yunanistan

Türkiye'nin nefes kesen doğası, mavi bayraklı plajları, eşsiz lezzetteki kültürel yemekleri yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Alman tur operatörleri tarafından yapılan değerlendirmede, İspanya ya da Yunanistan gibi ülkelerin yerine Türkiye'nin tercih edilmesi gerektiğini yazdı. Söz konusu 20236 analizinde hem tarih hem de fiyat-performans olarak Türkiye'nin kaliteli bir tatil sunduğu ifade edildi.

Alman basını Türkiye'nin yabancı turistler için tercih edilecek en önemli yerlerden biri olduğunu yazdı. Alman basınından "Touristik Aktuell" adlı internet sitesi, Türkiye'de 2023 yaz tatili konusunda beklentilerin yüksek olduğunu yazdı.

Türkiye, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turistlerin gözde mekanları arasında ilk sırayı aldı. 2022 yılı sonunda 50 milyon turist ve 44 milyar dolar turizm geliri hedefi açıklandı.

2023 İÇİN İYİMSER TABLO

Geçtiğimiz turizm yılındaki rekor rakamların ardından Türkiye'deki tur operatörlerinin gelecek yıl için son derece iyimser olduğu, hem uçuş hem de otel sektörlerinde kapasitelerin genişletildiği belirtildi.

EN YÜKSEK TURİST SAYISI VE GELİRİ HEDEFİ

Türkiye'deki turizm yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kutlanacağı 2023 yılında tarihin en yüksek turist sayısı ve gelirine ulaşmayı amaçlıyor.

Haberde, Alman Alltours patronu Willi Verhuven'in, 2024'te Türkiye'de en az 500 bin misafir ağırlamak istediği kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Türk Rivierası, Alman tur operatörleri için en iyi 15 otel destinasyonu arasında bir numara. Türkiye, şu anda paket tur arama sorgularında İspanya, Mısır ve Yunanistan'ın çok ilerisinde."

ALMANLAR TÜRK TURİZMİNDEN MEMNUN

Türkiye'nin imajının son zamanlarda önemli ölçüde iyileştiği ifade edilerek, "Almanlar, Türk turizminin onlara sunduklarını takdir ediyor. İyi fiyat-performans oranı burada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Aynı zamanda bu bir kalite meselesi. Özellikle koronavirüs döneminde birçok otelci tesislerine yatırım yaptı ve tatil köylerini yeniledi." denildi.

TUR OPERATÖRLERİ SAYILARI İKİYE KATLAMAK İSTİYOR

En son rezervasyonların, daha ucuz rezervasyonlara yönelik hafif bir eğilime rağmen, Almanların kaliteye odaklandığını gösterdiği, tur operatörlerinin ise Türkiye için sayıları en az ikiye katlamak istediğine dikkat çekildi.

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