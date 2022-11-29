TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...

250 bin sosyal konut projesine başvuru yapan ancak kura çekimi sonucu hak kazanamayan vatandaşlar, başvuru ücret iadesi konusunda detayları araştırmaya başladı. Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut başvurularında para iadesi başvuru sahiplerine yapılıyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.11.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL