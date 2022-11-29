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Haberler Galeri TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...

TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...

250 bin sosyal konut projesine başvuru yapan ancak kura çekimi sonucu hak kazanamayan vatandaşlar, başvuru ücret iadesi konusunda detayları araştırmaya başladı. Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut başvurularında para iadesi başvuru sahiplerine yapılıyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 13:45
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TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...

Ev sahibi olabilmek için 250 bin sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Konut kura çekimi devam ederken, hak sahibi belirleme kurasında hak kazanamayan vatandaşlara başvuru ücreti iade ediliyor. Söz konusu ücretlerin iade sürecinin nasıl olduğu konusunda araştımalar başladı. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...

TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

250 bin sosyal konutta kura çekimi birçok il için tamamlandı. Başvuru bedeli olan 500 TL, kura sonucu hak sahipliği kazanılmaması durumunda iade ediliyor.

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TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...

TOKİ'den yapılan açıklamada "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...

TOKİ 3. ETAP KURA TAKVİMİ

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde 3. etap kurası başlıyor. Üçüncü etap kura çekimi 7 ilde 01-07 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

İşte il il kura tarihleri:

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TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...

BOLU TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bolu TOKİ kura takvimi: 01 Aralık Perşembe

Dörtdivan: 94
Kıbrıscık: 198
Mengen: 204
Merkez: 200
Yeniçağa: 206 konut olmak üzere toplam 902 TOKİ inşa edilecek.