TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!

TOKİ Konya Merkez 2.891 sosyal konut hak sahipleri belirleme kurası sona erdi. Dünkü programda 1.650 hak sahibi belirlenmişti. Bugünkü çekilişte ise 1.241 hak sahibi belirlendi. Bu kapsamda Düzce Merkez ilçesine inşaa edilecek 2.891 adet konut için kura çekimi tamamlandı. 2+1 ve 3+1 sosyal konut için heyecan içinde olan Düzce halkı, Merkez ilçesi kura sonuçlarını araştırıyor. İşte TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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