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Haberler Galeri TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!

TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!

TOKİ Konya Merkez 2.891 sosyal konut hak sahipleri belirleme kurası sona erdi. Dünkü programda 1.650 hak sahibi belirlenmişti. Bugünkü çekilişte ise 1.241 hak sahibi belirlendi. Bu kapsamda Düzce Merkez ilçesine inşaa edilecek 2.891 adet konut için kura çekimi tamamlandı. 2+1 ve 3+1 sosyal konut için heyecan içinde olan Düzce halkı, Merkez ilçesi kura sonuçlarını araştırıyor. İşte TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:58
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TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!

TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılında hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesinde Konya ili kuraları 2-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2 Aralık'ta başlayan Konya Merkez ilçesi kurası 3 Aralık'ta tamamlandı. 2+1 ve 3+1 konutlara hak kazanmak için heyecan içinde olan vatandaşlar, kura sonuçlarını araştırıyor. İşte TOKİ Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!

TOKİ KONYA MERKEZ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya Merkez ilçesine 2.891 adet konut inşaa edilecek. Merkez ilçesi kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi. Aşağıdaki linkler üzerinden kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KONYA MERKEZ KURA SONUÇLARI SORGULAMA (2 Aralık kurası)

TOKİ KONYA MERKEZ KURA SONUÇLARI SORGULAMA (3 Aralık kurası)

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TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!

TOKİ KONYA KURA TARİHLERİ

* KONYA MERKEZ 2891/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2891 adet konut 02.12.2022 10:00

* KONYA AKŞEHİR 350/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 adet konut 04.12.2022 10:00

* KONYA BEYŞEHİR 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 adet konut 04.12.2022 10:00

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TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!

* KONYA EREĞLİ 350/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 350 adet konut 04.12.2022 10:00

* KONYA KARAPINAR 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 adet konut 04.12.2022 10:00

* KONYA BOZKIR 3. ETAP 142/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142 adet konut 05.12.2022 10:00

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TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!

* KONYA ÇUMRA 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 adet konut 05.12.2022 10:00

* KONYA ILGIN 275/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ 275 adet konut 05.12.2022 10:00

* KONYA KADINHANI 6. VE 7. ETAPLAR 373/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ adet konut 373 05.12.2022 10:00