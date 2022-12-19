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THY, Nijerya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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THY, Nijerya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

Türk Hava Yolları, Nijerya'ya yapılacak uçuşlarla ilgili önemli duyuru yaptı. THY, Nijerya seferlerinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

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