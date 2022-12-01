Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. Dev proje kapsamında en çok konut İstanbul'a inşaa edilecek. İstanbul'daki başvuru sahipleri tarafından kura tarihleri konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, İstanbul TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...