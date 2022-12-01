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Haberler Galeri İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...

İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...

TOKİ kura çekiminde 3. etap bugün başladı. 250 bin sosyal konut projesinde en çok konut 50 bin ile İstanbul'a inşaa edilecek. İstanbul kurasına başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler İstanbul TOKİ kura takvimine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:31
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İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. Dev proje kapsamında en çok konut İstanbul'a inşaa edilecek. İstanbul'daki başvuru sahipleri tarafından kura tarihleri konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, İstanbul TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...

İSTANBUL'A 50 BİN KONUT İNŞAA EDİLECEK

250 bin sosyal konut projesi kapsamında en çok konut 50 bin ile İstanbul'a inşaa edilecek. Bunlardan; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerine toplam 28 bin 340 adet, Çatalca ilçesine 540 adet, Silivri ilçesine 200 adet, Tuzla ilçesine ise 20 bin 920 adet konut yapılacak.

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İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 250 bin sosyal konut İstanbul kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla ilçelerinin kura tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.