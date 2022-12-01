HaberlerGaleriİSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...
İSTANBUL TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları...
TOKİ kura çekiminde 3. etap bugün başladı. 250 bin sosyal konut projesinde en çok konut 50 bin ile İstanbul'a inşaa edilecek. İstanbul kurasına başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler İstanbul TOKİ kura takvimine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ 250.000 konut kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...