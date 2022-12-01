’İlk Evim İlk İşyerim’ projesinde 250 bin konut sahiplerini bulmaya başladı “Devlet hayalimizi gerçeğe dönüştürdü”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında heyecan devam ediyor. 500 bin konutu kapsayan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin ilk aşamasındaki 250 bin konutun hak sahiplerini tespit etmek için çekilen kuralar sürerken, şimdiye kadarki kuralarda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar adeta mutluluktan havalara uçuyor. Çekilen kuralar sonucunda şimdiye dek 51 bin 256 vatandaş hak sahibi oldu. TOKİ'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayan vatandaşlar, duygularını anlattı. İşte söyledikleri:

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Furkan Gürsul (Elazığ): 28 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Devletimize teşekkür ediyorum, bize bu imkânı sundular. İhtiyacım vardı, evimiz yoktu. Kısmet işi, sevindim. Allah devletimize zeval vermesin.

"BU PROJE OLMASAYDI EV SAHİBİ OLMAMIZ HAYALDİ"

Yusuf Bulut (Elazığ): Kendimi bildim bileli kiracıydım. Toplu paramız olmadığı için ev alamadım. TOKİ'ye sürekli başvuruyordum. Bu proje olmasaydı ev sahibi olmamız hayaldi. Devletimiz bu imkânı sundu. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Dünyada böyle bir imkân sunan yok.

'YENİ EVLENMİŞTİM, MUTLU OLDUK'

Recep Korkmaz (Gaziantep): Yeni evlendim. Şansımı denedim. Rabbim kısmet etti, bize çıktı. Evimize geçtiğimizde daha da mutlu olacağız. Çıktığını öğrendiğimde çok büyük bir sevinç yaşadık.

Sinan Emin Kızıkoğlu (Gaziantep-Şehitkamil): Genç kontenjanından başvurmuştum. Yeni evlendim, evim yoktu. Bize çıkması çok iyi oldu. Mutlu olduk ve çok sevindik.