'İlk Evim İlk İşyerim' projesinde 250 bin konut sahiplerini bulmaya başladı “Devlet hayalimizi gerçeğe dönüştürdü”
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında kura çekiminin üçüncü etabı bugün başlayacak. Daha önce çekilen kuralarla hak sahibi olan vatandaşların isem mutluluktan ayakları yerden kesildi. Hislerini dile getiren vatandaşlar, “Ev sahibi olmak hayaldi. Devletimiz gerçeğe dönüştürdü” şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında heyecan devam ediyor. 500 bin konutu kapsayan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin ilk aşamasındaki 250 bin konutun hak sahiplerini tespit etmek için çekilen kuralar sürerken, şimdiye kadarki kuralarda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar adeta mutluluktan havalara uçuyor. Çekilen kuralar sonucunda şimdiye dek 51 bin 256 vatandaş hak sahibi oldu. TOKİ'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayan vatandaşlar, duygularını anlattı. İşte söyledikleri:
'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'
Furkan Gürsul (Elazığ): 28 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Devletimize teşekkür ediyorum, bize bu imkânı sundular. İhtiyacım vardı, evimiz yoktu. Kısmet işi, sevindim. Allah devletimize zeval vermesin.
"BU PROJE OLMASAYDI EV SAHİBİ OLMAMIZ HAYALDİ"
Yusuf Bulut (Elazığ): Kendimi bildim bileli kiracıydım. Toplu paramız olmadığı için ev alamadım. TOKİ'ye sürekli başvuruyordum. Bu proje olmasaydı ev sahibi olmamız hayaldi. Devletimiz bu imkânı sundu. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Dünyada böyle bir imkân sunan yok.
'YENİ EVLENMİŞTİM, MUTLU OLDUK'
Recep Korkmaz (Gaziantep): Yeni evlendim. Şansımı denedim. Rabbim kısmet etti, bize çıktı. Evimize geçtiğimizde daha da mutlu olacağız. Çıktığını öğrendiğimde çok büyük bir sevinç yaşadık.
Sinan Emin Kızıkoğlu (Gaziantep-Şehitkamil): Genç kontenjanından başvurmuştum. Yeni evlendim, evim yoktu. Bize çıkması çok iyi oldu. Mutlu olduk ve çok sevindik.
Ahmet Furkan Yılmaz (Erzurum): 22 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Bana çıktığına inanamadım, 10 defa kontrol ettim. Çok kolay bir ödeme şekliye ev sahibi olacağım. Bu projeden çıkmasaydı belki de yıllarca bekleyecektim.
'HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ'
Kemal Talas (Mardin-Artuklu): 5 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri ev sahibi olmanın hayalini kurdum. Özellikle son iki yıldır çok büyük hayalini kuruyorduk. Bekledik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, böyle bir imkân sağladı. Biz de başvurduk. Ve büyük bir sevinç yaşadık. Mardin Artuklu projesinden ev sahibi olduk. Biz devletimize güveniyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu.
'BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK'
Remziye Kurt (Van): Kuralar neticesinde ev çıktığından beri çok mutluyuz. Aşırı sevinçliyiz. Allah umarım herkese nasip eder. Bu benim için büyük bir avantaj oldu. 8 yıldır evliydik ve kiradaydık. Çıkınca eşimle birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Sadece biz değil, ailemiz de büyük bir mutluluk ve sevinç yaşadı. Duyduğumuzda gözyaşlarımızı tutamadık. O denli sevindik.
BOLU VE KARAMAN'DA KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN
Proje kapsamında 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak olan üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Bugün itibarıyla bir haftalık süre içerisinde 13 bin 807 hak sahibi için 7 ilde gerçekleştirilecek kuraların illere göre dağılımı ve tarihleri ise şöyle:
1 Aralık 2022: Bolu - 902 konut
1 Aralık 2022: Karaman - 751 konut
2-3 Aralık 2022: Düzce - 1100 konut
2-7 Aralık 2022: Konya - 7 bin 655 konut
4-5 Aralık 2022: Zonguldak - 1650 konut
6 Aralık 2022: Bartın - 850 konut
7 Aralık 2022: Karabük - 899 konut
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